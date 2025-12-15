Sokak Röportajında Konuşan Bir Kadın "Emekli Maaşı" Açıklamasıyla Şaşırttı

Sokak röportajları, her zaman farklı ve ilginç düşüncelerin ortaya çıktığı bir platform oldu bildiğiniz üzere. Birçok kişi, bu röportajlar sayesinde benzersiz fikirlerini paylaşma fırsatı buldu. Bu fikirler bazen komik, bazen düşündürücü, bazen de şaşırtıcı olabiliyor. Her biri, toplumun farklı kesimlerinden gelen insanların düşüncelerini, bakış açılarını ve hayata dair görüşlerini yansıtıyor.
Kanal Dünya isimli kanalın sokak röportajında konuşan kadın söyledikleriyle kafaları epey karıştırdı. Zaman zaman kendi sözlerini de çürüten kadının o anları viral oldu.
"Eskiden emekli maaşı mı vardı?"
