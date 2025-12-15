onedio
Sokak Röportajında Konuşan Bir Kadın "Emekli Maaşı" Açıklamasıyla Şaşırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2025 - 10:10

Sokak röportajları, her zaman farklı ve ilginç düşüncelerin ortaya çıktığı bir platform oldu bildiğiniz üzere. Birçok kişi, bu röportajlar sayesinde benzersiz fikirlerini paylaşma fırsatı buldu. Bu fikirler bazen komik, bazen düşündürücü, bazen de şaşırtıcı olabiliyor. Her biri, toplumun farklı kesimlerinden gelen insanların düşüncelerini, bakış açılarını ve hayata dair görüşlerini yansıtıyor. 

Kanal Dünya isimli kanalın sokak röportajında konuşan kadın söyledikleriyle kafaları epey karıştırdı. Zaman zaman kendi sözlerini de çürüten kadının o anları viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Eskiden emekli maaşı mı vardı?"

Röportaja kira miktarından şikayet ederek başlayan kadın, ardından durumdan memnun olduğunu söyledi. Bundan sonra hükümete gelebilecek herkesin daha kötü olacağını savunan kadın, ardından şuanki hükümetin halkını çok ezdiğini söyleyerek Cumhurbaşkanına seslendi. Eskiden ülkede emekli maaşı diye bir şeyin olmadığını savununca ise oradan geçen vatandaşlardan tepki geldi.

nolmus ki

Kahvehane dayıları ve gurbetçilerden sonra bu da yeni tür mü? 48 yaşında ama 20 sene öncesinden haberi yok. Nasıl bu kadar şuursuz olabilirler insan fark etm... Devamını Gör

