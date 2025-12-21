Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Mizahın kalbinin attığı X, bu hafta da bizi şaşırtmadı ve goygoyun dozunu bir hayli artırdı. Ekrandaki her detayı kahkaha dolu birer tespite dönüştüren kullanıcıları dizilerden en tuhaf yarışma anlarına kadar her şeyi dillerine doladı. Televizyon dünyasını ince ince işleyen kullanıcılar, bakalım bu hafta hangi tespitlerle hepimizi kahkahaya boğmuş?