onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.12.2025 - 15:51

Mizahın kalbinin attığı X, bu hafta da bizi şaşırtmadı ve goygoyun dozunu bir hayli artırdı. Ekrandaki her detayı kahkaha dolu birer tespite dönüştüren kullanıcıları dizilerden en tuhaf yarışma anlarına kadar her şeyi dillerine doladı. Televizyon dünyasını ince ince işleyen kullanıcılar, bakalım bu hafta hangi tespitlerle hepimizi kahkahaya boğmuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Nereye kayboldukları belirsizdi gerçekten.

1. Nereye kayboldukları belirsizdi gerçekten.
twitter.com

2. Gençleştirme tekniğiyle gençleşmiş işte?

2. Gençleştirme tekniğiyle gençleşmiş işte?
twitter.com

3. Zeynep'in çabası bugün kaç diziyi kurtarırdı kim bilir?

4. Artık hepimiz böyleyiz

4. Artık hepimiz böyleyiz
twitter.com

5. 😅

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Günü nasıl tamamladı acaba?

6. Günü nasıl tamamladı acaba?
twitter.com

7. İso ve ben ortamlarda bu şekiliz:

8. Muhteşem bir fırsat tepilmemiştir umarım

8. Muhteşem bir fırsat tepilmemiştir umarım
twitter.com

9. Bugünden aynı şeyi diliyorum

10. Yeterli bir gülümseme

10. Yeterli bir gülümseme
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Spesifik hitaplar sonuçta

11. Spesifik hitaplar sonuçta
twitter.com

12. Bir ailenin çöküşü için gerekli hesaplamalar:

12. Bir ailenin çöküşü için gerekli hesaplamalar:
twitter.com

13. Haftaya görüşmek üzere!

13. Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın