Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Mizahın kalbinin attığı X, bu hafta da bizi şaşırtmadı ve goygoyun dozunu bir hayli artırdı. Ekrandaki her detayı kahkaha dolu birer tespite dönüştüren kullanıcıları dizilerden en tuhaf yarışma anlarına kadar her şeyi dillerine doladı. Televizyon dünyasını ince ince işleyen kullanıcılar, bakalım bu hafta hangi tespitlerle hepimizi kahkahaya boğmuş?
1. Nereye kayboldukları belirsizdi gerçekten.
2. Gençleştirme tekniğiyle gençleşmiş işte?
3. Zeynep'in çabası bugün kaç diziyi kurtarırdı kim bilir?
4. Artık hepimiz böyleyiz
5. 😅
6. Günü nasıl tamamladı acaba?
7. İso ve ben ortamlarda bu şekiliz:
8. Muhteşem bir fırsat tepilmemiştir umarım
9. Bugünden aynı şeyi diliyorum
10. Yeterli bir gülümseme
11. Spesifik hitaplar sonuçta
12. Bir ailenin çöküşü için gerekli hesaplamalar:
13. Haftaya görüşmek üzere!
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
