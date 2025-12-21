onedio
Survivor 2026 Ne Zaman Başlıyor? Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler Kadrosu, Yarışmacılar Kimler?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.12.2025 - 15:18

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler ne zaman başlıyor sorusu merak edilirken resmi hesaptan beklenen paylaşım geldi. Acun Ilıcalı'nın özel olarak ilgilendiği Survivor 2026'da kadro netleşti. Ünlüler ve Gönüllüler birer birer duyurulurken yarışmada yer alan isimler de merak konusu oldu.

Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Gelin birlikte öğrenelim!

"Survivor 2026 Ne Zaman Başlıyor?" sorusu yanıt buldu!

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Yeni sezonu merakla beklenen Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2026 Perşembe günü başlayacak.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları ve kadrosu merak edildi.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda yer alacak isimler Acun Ilıcalı tarafından Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin olarak duyurulmuştu.

Survivor 2026 Gönüllüler takımında ise 'Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü yer alacak.

Survivor 2026 tanıtım filmi:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
