Polis ve Öğretmen Maaşı 100 Bin TL'yi Geçecek mi? Memurların Ocak 2027 Maaş Tablosu
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Ocak 2027'de yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren zam için hesaplar netleşmeye başladı. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına enflasyon farkı eklenince polis maaşının 100 bin lirayı aşıp aşmayacağı merak edilirken, öğretmenler bu eşiğin altında kalacak mı, hemşire ve doktorlar ne alacak?
En düşük memur maaşından uzman doktora kadar meslek meslek rakamlar aşağıda.
[Kaynak: Sabah]
En düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 ila 76 bin liraya çıkıyor.
Polis memurunun maaşı 100 bin liraya ancak yüzde 8'e yakın bir zamda ulaşıyor.
Öğretmen maaşı 89 bin 839 liraya, uzman öğretmen maaşı 99 bin 456 liraya çıkıyor.
Hemşirenin maaşı 84 bin 845 liradan 91 bin 556 liraya yükseliyor.
Uzman doktor 184 bin liraya, avukat ve şube müdürü 110 ile 115 bin liraya çıkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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