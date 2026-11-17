Ocak zammı iki kalemden oluşuyor. İlki, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla 2027'nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı. Hakem Kurulu ikinci altı ay için yüzde 4 artış öngörmüştü. İkincisi ise enflasyon farkı: temmuz-aralık enflasyonunun, 2026'nın ikinci yarısı için verilen yüzde 7'lik zammı aşması gerekiyor.

Şu an 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, OVP'deki yüzde 7'lik zamda 75 bin 140 liraya çıkıyor. TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu tahminiyle hesaplanan yüzde 7,91'de rakam 75 bin 779 lira, FKE'nin yüzde 8,39'luk senaryosunda ise 76 bin 116 lira oluyor. Temmuz'dan ekim ayına kadar biriken enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. Ekimde aylık artış yüzde 2,58 oldu.