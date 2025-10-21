onedio
Mattia Ahmet Minguzzi Kimdir, Davası Ne Oldu? Katiller Ne Kadar Ceza Aldı?

Mattia Ahmet Minguzzi Kimdir, Davası Ne Oldu? Katiller Ne Kadar Ceza Aldı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 14:21

Mattia Ahmet Minguzzi, 14 yaşında bir çocuktu. 2025 yılında İstanbul Kadıköy’de, kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklı bir saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Hem dava süreci hem de yaşananlar tüm Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

Bugünkü davada (21 Ekim 2025) katillerin ne kadar ceza aldığı belli oldu. 

Peki Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, neler yaşandı? Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı?

Mattia Ahmet Minguzzi Kimdir?

Mattia Ahmet Minguzzi Kimdir?

Mattia Ahmet Minguzzi, 23 Nisan 2010 doğumlu, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğludur. İstanbul'da doğmuş ve özel bir okulda eğitim almıştır. 24 Ocak 2025 tarihinde, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda kaykay malzemesi almak için gittiği sırada bıçaklı bir saldırıya uğramış ve 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetmiştir.

Mattia Ahmet Minguzzi Olayı Nedir?

Mattia Ahmet Minguzzi Olayı Nedir?

Mattia Ahmet Minguzzi olayı, 2025 yılının Ocak ayında İstanbul Kadıköy’de yaşanan ve tüm Türkiye’yi sarsan bir çocuk cinayeti vakasıdır. 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, yaşıtlarıyla yaşadığı kısa süreli bir tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Saldırının güvenlik kamerası görüntülerine göre, bıçağı 15 yaşındaki Berkay Budak kullandı; 16 yaşındaki Umutcan Baba ise Mattia yere düştükten sonra tekme attı. Olayın nedeni olarak basit bir omuz çarpması gösterildi. Ancak yaşanan bu şiddet, toplumda büyük bir öfkeye yol açtı.

Mattia’nın ölümünden sonra kamuoyu, “çocuk yaşta suç işleyenlere ceza indirimi uygulanmamalı” çağrısında bulundu. Ailenin avukatları da sanıklar için hiçbir indirim uygulanmadan en ağır cezayı talep etti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi Kimdir?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi Kimdir?

Yasemin Akıncılar Minguzzi, tam adıyla Yasemin Akıncılar, Türkiye doğumlu profesyonel çellist ve müzisyen.

Yasemin Akıncılar Minguzzi Kaç Yaşında?

1988 doğumlu olduğu, 2025 itibarıyla 37 yaşında olduğu bildiriliyor.

Yasemin Akıncılar Minguzzi Eğitimi

Müzik eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda aldıktan sonra İtalya’daki prestijli okullarda çalışmalar yaparak kariyerini geliştirdiği ve hem sahnede hem eğitmen olarak tanındığı biliniyor.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi Kimdir?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi Kimdir?

Andrea Minguzzi, Mattia Ahmet Minguzzi’nin babasıdır. İtalya doğumlu bir şef olan Andrea Minguzzi, İstanbul’da yaşamaktadır ve gastronomi alanında tanınan bir isimdir.

Mattia Ahmet Minguzzi Katilleri Ne Kadar Ceza Aldı?

Mattia Ahmet Minguzzi Katilleri Ne Kadar Ceza Aldı?

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki Berkay Budak ve 16 yaşındaki Umutcan Baba, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, her iki sanığı da “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmadı, böylece ceza tam olarak verildi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
