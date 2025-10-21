Mattia Ahmet Minguzzi Kimdir, Davası Ne Oldu? Katiller Ne Kadar Ceza Aldı?

Mattia Ahmet Minguzzi, 14 yaşında bir çocuktu. 2025 yılında İstanbul Kadıköy’de, kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklı bir saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Hem dava süreci hem de yaşananlar tüm Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

Bugünkü davada (21 Ekim 2025) katillerin ne kadar ceza aldığı belli oldu.

Peki Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, neler yaşandı? Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı?