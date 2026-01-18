Türkiye "Yan Baktın" Kavgasında Öldürülen 16 Yaşındaki Atlas Çağlayan'a Ağlıyor

'Hayattan koparılan Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan’ı dinleyin.

Bu acı, yalnızca bir annenin değil; görmezden gelinen, denetimsiz bırakılan ve giderek çürüyen bir toplumun çığlığıdır.

Dizi ve filmlerde ahlak ve etik değerleri yok sayan;

mafya, çete, silah, şiddet ve çatışmayı olağanlaştıran,

emekle kazanılması mümkün olmayan lüks hayatları özendiren,

aşiret düzenini ve töre cinayetlerini meşrulaştıran yapımlar…

Bunları üreten yapımcılar kadar,

bunlara izin veren, denetlemeyen ve yayınlanmasını sürdüren kanallar da sorumludur.

Rap ile uzaktan yakından alakası olmamasına rağmen “Sözde rap” adı altında;

uyuşturucuyu, silahı, çeteyi, mafyayı, pornografiyi ve kültürsüzlüğü pazarlayan elektronik müzik pazarlamacıları ve bunları dillendiren sözde müzisyenler kadar,

bu içeriklere göz yuman, yaptırım uygulamayan kurumlar da sorumludur.

Sosyal medyada, özellikle TikTok’ta;

para ve etkileşim uğruna kurgulanmış saçma meydan okumalarla

şiddeti, zorbalığı ve akılsızlığı teşvik eden içerikler üretilirken,

bunları düzenlemekle yükümlü olanlar nerede?

Bu tablo yalnızca bireylerin değil;

yıllardır kültür, eğitim, medya ve dijital alanı siyasi politikalarla dizayn etmeye çalışan,

ancak bu tür yapıları görmezden gelen,

gerekli hukuki yaptırımları uygulamayan iktidarın da sorumluluğudur.

Denetlemeyen, korumayan, önlem almayan;

gençleri şiddetten, uyuşturucudan ve yozlaşmadan koruyamayan

bir dönem yaşıyoruz.

Dün Ahmet, bugün Atlas…

Hayatları daha başlamadan sona eren

bizim çocuklarımız.'