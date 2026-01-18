onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye "Yan Baktın" Kavgasında Öldürülen 16 Yaşındaki Atlas Çağlayan'a Ağlıyor

Türkiye "Yan Baktın" Kavgasında Öldürülen 16 Yaşındaki Atlas Çağlayan'a Ağlıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.01.2026 - 12:20

İstanbul’un Güngören ilçesinde bir kafede oturan iki grup arasındaki “yan baktın” kavgasında 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından öldürüldü. E.Ç. ifadesinde kavganın “Ne bakıyorsun” dediği için çıktığını söyledi ve tutuklandı. Atlas’ın 18 yaşının altındaki bir çocuk tarafından öldürülmesi Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatırken, olayla ilgili sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Korkunç olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi.

Korkunç olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki E.Ç.sustalı olarak tabir edilen bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atlas Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

15 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı.

15 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten E.Ç., ifadesinde, 'Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde A.H., A.H., S.Y. ve Musa isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grubun içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana, 'Ne bakıyorsun' diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. A.H. de bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan’ı tanımam. Suçlamaları anlattığım haliyle kabul ediyorum' ifadelerini kullandı.

Olay sırasında E.Ç'nin yanında bulunan 15 yaşındaki A.H.’nin ağabeyinin sosyal medya paylaşımı. 👇

Olay sırasında E.Ç'nin yanında bulunan 15 yaşındaki A.H.’nin ağabeyinin sosyal medya paylaşımı. 👇

İstanbul Valisi aileyi evinde ziyaret etti.

İstanbul Valisi aileyi evinde ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, önceki gün Güngören’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti. Vali Davut Gül, acılı aileye taziye dileklerini iletti. Vali Gül’e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesi ile telefonda görüştü.

Gazeteci Burak Doğan, Atlas'ın ailesini tehdit eden 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gazeteci Burak Doğan, Atlas'ın ailesini tehdit eden 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Murat Ağırel'in Atlas'ın öldürülmesine tepkisi 👇

Gazeteci Murat Ağırel'in Atlas'ın öldürülmesine tepkisi 👇
twitter.com

'Hayattan koparılan Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan’ı dinleyin.

Bu acı, yalnızca bir annenin değil; görmezden gelinen, denetimsiz bırakılan ve giderek çürüyen bir toplumun çığlığıdır.

Dizi ve filmlerde ahlak ve etik değerleri yok sayan;

mafya, çete, silah, şiddet ve çatışmayı olağanlaştıran,

emekle kazanılması mümkün olmayan lüks hayatları özendiren,

aşiret düzenini ve töre cinayetlerini meşrulaştıran yapımlar…

Bunları üreten yapımcılar kadar,

bunlara izin veren, denetlemeyen ve yayınlanmasını sürdüren kanallar da sorumludur.

Rap ile uzaktan yakından alakası olmamasına rağmen “Sözde rap” adı altında;

uyuşturucuyu, silahı, çeteyi, mafyayı, pornografiyi ve kültürsüzlüğü pazarlayan elektronik müzik pazarlamacıları ve bunları dillendiren sözde müzisyenler kadar,

bu içeriklere göz yuman, yaptırım uygulamayan kurumlar da sorumludur.

Sosyal medyada, özellikle TikTok’ta;

para ve etkileşim uğruna kurgulanmış saçma meydan okumalarla

şiddeti, zorbalığı ve akılsızlığı teşvik eden içerikler üretilirken,

bunları düzenlemekle yükümlü olanlar nerede?

Bu tablo yalnızca bireylerin değil;

yıllardır kültür, eğitim, medya ve dijital alanı siyasi politikalarla dizayn etmeye çalışan,

ancak bu tür yapıları görmezden gelen,

gerekli hukuki yaptırımları uygulamayan iktidarın da sorumluluğudur.

Denetlemeyen, korumayan, önlem almayan;

gençleri şiddetten, uyuşturucudan ve yozlaşmadan koruyamayan

bir dönem yaşıyoruz.

Dün Ahmet, bugün Atlas…

Hayatları daha başlamadan sona eren

bizim çocuklarımız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
5
3
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın