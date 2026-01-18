Türkiye "Yan Baktın" Kavgasında Öldürülen 16 Yaşındaki Atlas Çağlayan'a Ağlıyor
İstanbul’un Güngören ilçesinde bir kafede oturan iki grup arasındaki “yan baktın” kavgasında 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından öldürüldü. E.Ç. ifadesinde kavganın “Ne bakıyorsun” dediği için çıktığını söyledi ve tutuklandı. Atlas’ın 18 yaşının altındaki bir çocuk tarafından öldürülmesi Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatırken, olayla ilgili sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı.
Korkunç olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi.
15 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı.
Olay sırasında E.Ç'nin yanında bulunan 15 yaşındaki A.H.’nin ağabeyinin sosyal medya paylaşımı. 👇
İstanbul Valisi aileyi evinde ziyaret etti.
Gazeteci Burak Doğan, Atlas'ın ailesini tehdit eden 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gazeteci Murat Ağırel'in Atlas'ın öldürülmesine tepkisi 👇
