onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yolcu Kapasitesi 30 Milyona Ulaşan Havalimanı Yarın Hizmete Açılacak

Yolcu Kapasitesi 30 Milyona Ulaşan Havalimanı Yarın Hizmete Açılacak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.01.2026 - 11:55

Ankara'da hizmet veren Esenboğa Havalimanı'nın kapasite arttırım projesinin birinci etabı tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3'üncü pistin ve yeni kulesinin hizmete hazır olduğunu duyurdu.

Yeni pistin açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite arttırım projesinin birinci etabı hizmete açılıyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite arttırım projesinin birinci etabı hizmete açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite arttırım projesinin birinci etabı hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız.' açıklamasında bulundu.

Kapasite arttırma projesinin iki etaptan oluştuğu biliniyor. Pistlerin yanı sıra artacak yolcu kapasitesinin ihtiyaçlarını karşılamak adına 1200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu “Bu işler kapsamında havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte, 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 uçak park kapasiteli yeni kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 bağlantı taksi yolu ve 5 hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı inşa edildi.” ifadelerini kullandı. 

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi böylece 20 milyondan 30 milyona çıkmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kenanöz kenan

Onedionun akp saksocusu editörleri yine iş başında :) pist açacaklarmış :))))

Ynr

Garantisi ne onu da yazsaydın editör..

ömer

Tamam bütün eksiklerimiz tamamlandı şimdi uçuyoruz işte yehhuuu