Yolcu Kapasitesi 30 Milyona Ulaşan Havalimanı Yarın Hizmete Açılacak
Ankara'da hizmet veren Esenboğa Havalimanı'nın kapasite arttırım projesinin birinci etabı tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3'üncü pistin ve yeni kulesinin hizmete hazır olduğunu duyurdu.
Yeni pistin açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite arttırım projesinin birinci etabı hizmete açılıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Onedionun akp saksocusu editörleri yine iş başında :) pist açacaklarmış :))))
Garantisi ne onu da yazsaydın editör..
Tamam bütün eksiklerimiz tamamlandı şimdi uçuyoruz işte yehhuuu