Yolcu Kapasitesi 30 Milyona Ulaşan Havalimanı Yarın Hizmete Açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite arttırım projesinin birinci etabı hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız.' açıklamasında bulundu.

Kapasite arttırma projesinin iki etaptan oluştuğu biliniyor. Pistlerin yanı sıra artacak yolcu kapasitesinin ihtiyaçlarını karşılamak adına 1200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu “Bu işler kapsamında havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte, 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 uçak park kapasiteli yeni kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 bağlantı taksi yolu ve 5 hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı inşa edildi.” ifadelerini kullandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi böylece 20 milyondan 30 milyona çıkmış oldu.