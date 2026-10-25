Kalça Dolgusu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olan Danla Biliç Doktorunun Kendisine Dava Açtığını Anlattı

Kalça ve vücut hatlarını belirginleştirmek için kullanılan dolgu maddeleri, uygulandıkları bölgede sabit kalmayabiliyor. Özellikle kalıcı ya da yarı kalıcı dolgularda madde zamanla dokular arasında yer değiştirebiliyor, vücudun farklı bölgelerine yayılabiliyor ve bu durum ağrı, şişlik ile ele gelen sertlikler olarak kendini gösterebiliyor.

Bununla da kalmıyor. Dolgu maddesi çevresinde gelişen enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminin maddeye verdiği tepkiyle oluşan sert yumrular ve maddenin yanlışlıkla bir damara kaçması gibi riskler de uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Üstelik yayılan maddeyi tamamen temizlemek çoğu zaman tek bir işlemle mümkün olmuyor ve hastaların birden fazla ameliyata ihtiyaç duyabildiği görülüyor.

Bu nedenle estetik amaçlı herhangi bir dolgu işlemine karar vermeden önce uygulanacak maddenin ne olduğunu, ruhsatlı olup olmadığını ve işlemi yapacak hekimin alanında uzman olup olmadığını araştırmak büyük önem taşıyor. İşlemin yalnızca sağlık kuruluşlarında, deneyimli hekimler tarafından yapılması gerekiyor.

Danla Biliç'in dava açması beklenirken, kendisi doktorundan gelen dava ile neye uğradığını şaşırdı. Biliç daha önce estetiği yapan doktorun ismini vermişti. Bu da başına ikinci bir bela açtı. Hem Danla Biliç'in ilerleyen zamanlardaki sağlık durumu hem de tüm bu yaşananlardan sonra görülecek davanın sonucu merak konusu oldu.

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