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Kalça Dolgusu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olan Danla Biliç Doktorunun Kendisine Dava Açtığını Anlattı

Kalça Dolgusu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olan Danla Biliç Doktorunun Kendisine Dava Açtığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 11:31 Son Güncelleme: 25.10.2026 - 12:40

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Bildiğiniz üzere Danla Biliç'in yaptırdığı dolgu ile başı belaya girmişti. Yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle üst üste ameliyat olan ünlü isim, yaşadığı zorlu süreci uzun zamandır takipçileriyle de paylaşıyordu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biliç, son ameliyatının üzerinden üç hafta geçtiğini ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Yaşadıklarının nazar olup olmadığı sorulduğunda ise sebebin nazar değil, yanlış doktor seçimi olduğunu dile getiren Biliç, ismini söylediği için doktorun kendisine dava açtığını da ekledi. Dava sürecinden bir şey çıkacağını düşünmediğini belirten ünlü ismin rahat tavrı izleyenlerin dikkatini çekti.

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Kendisi hatalı işlem sebebiyle dava açacakken, doktor kendisini dava etti!

Kendisi hatalı işlem sebebiyle dava açacakken, doktor kendisini dava etti!

Kalça ve vücut hatlarını belirginleştirmek için kullanılan dolgu maddeleri, uygulandıkları bölgede sabit kalmayabiliyor. Özellikle kalıcı ya da yarı kalıcı dolgularda madde zamanla dokular arasında yer değiştirebiliyor, vücudun farklı bölgelerine yayılabiliyor ve bu durum ağrı, şişlik ile ele gelen sertlikler olarak kendini gösterebiliyor.

Bununla da kalmıyor. Dolgu maddesi çevresinde gelişen enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminin maddeye verdiği tepkiyle oluşan sert yumrular ve maddenin yanlışlıkla bir damara kaçması gibi riskler de uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Üstelik yayılan maddeyi tamamen temizlemek çoğu zaman tek bir işlemle mümkün olmuyor ve hastaların birden fazla ameliyata ihtiyaç duyabildiği görülüyor.

Bu nedenle estetik amaçlı herhangi bir dolgu işlemine karar vermeden önce uygulanacak maddenin ne olduğunu, ruhsatlı olup olmadığını ve işlemi yapacak hekimin alanında uzman olup olmadığını araştırmak büyük önem taşıyor. İşlemin yalnızca sağlık kuruluşlarında, deneyimli hekimler tarafından yapılması gerekiyor.

Danla Biliç'in dava açması beklenirken, kendisi doktorundan gelen dava ile neye uğradığını şaşırdı. Biliç daha önce estetiği yapan doktorun ismini vermişti. Bu da başına ikinci bir bela açtı. Hem Danla Biliç'in ilerleyen zamanlardaki sağlık durumu hem de tüm bu yaşananlardan sonra görülecek davanın sonucu merak konusu oldu. 

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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