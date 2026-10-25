Kalça Dolgusu Nedeniyle Defalarca Ameliyat Olan Danla Biliç Doktorunun Kendisine Dava Açtığını Anlattı

Bildiğiniz üzere Danla Biliç'in yaptırdığı dolgu ile başı belaya girmişti. Yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle üst üste ameliyat olan ünlü isim, yaşadığı zorlu süreci uzun zamandır takipçileriyle de paylaşıyordu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biliç, son ameliyatının üzerinden üç hafta geçtiğini ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Yaşadıklarının nazar olup olmadığı sorulduğunda ise sebebin nazar değil, yanlış doktor seçimi olduğunu dile getiren Biliç, ismini söylediği için doktorun kendisine dava açtığını da ekledi. Dava sürecinden bir şey çıkacağını düşünmediğini belirten ünlü ismin rahat tavrı izleyenlerin dikkatini çekti.
Kendisi hatalı işlem sebebiyle dava açacakken, doktor kendisini dava etti!
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