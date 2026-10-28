article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cem Akaş Kimdir? Yazar Cem Akaş Hayatını Kaybetti

Cem Akaş Kimdir? Yazar Cem Akaş Hayatını Kaybetti

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
28.10.2026 - 11:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, 28 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Acı haberi, Akaş'ın genel yayın yönetmenliği görevini yürüttüğü Can Yayınları sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Akaş'ın vefatı, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın ölümünden yalnızca dokuz gün sonra gerçekleşti. Sosyal medyada Cem Akaş kimdir sorusu gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Can Yayınları, Cem Akaş'ın vefatını duyurdu.

Can Yayınları, Cem Akaş'ın vefatını duyurdu.
twitter.com

Can Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayınevinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”

Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetmişti.

Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetmişti.

Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, 19 Ekim Pazartesi günü yaşamını yitirmişti. Oğlunun vefatından dokuz gün sonra, 28 Ekim'de Cem Akaş'ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

Cem Akaş kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Cem Akaş kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Tam adı Mehmet Cem Akaş olan Cem Akaş, 10 Mart 1968 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. Yazar, çevirmen ve editör olarak Türk edebiyatı ve yayıncılık dünyasında çalışmalar yürüttü.

1974 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Akaş, İzmit'e yerleşti. Robert Koleji'nde eğitim gördükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarına başlayan Akaş, eğitimine ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı üzerine devam etti.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

Cem Akaş, 28 Ekim 2026 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetti.

Cem Akaş'ın ölüm nedenine ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Can Yayınları, yazarın vefatını duyurarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cem Akaş hangi kitapları yazdı?

Cem Akaş hangi kitapları yazdı?

Cem Akaş'ın edebiyat kariyeri 1980'li yılların sonunda başladı. İlk öyküsü “Gerçeğin Öte Yanında”, 1987 yılında Gergedan dergisinde yayımlandı.

Öykü, roman ve deneme türlerinde eserler kaleme alan Akaş'ın kitapları arasında şunlar bulunuyor:

  • 7

  • Gizli Hava Müzesi

  • Olgunluk Çağı Üçlemesi

  • 19

  • Y

  • Zamanın En Kısa Hali

  • Son Kişot

  • Ofelya

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın