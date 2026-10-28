Cem Akaş Kimdir? Yazar Cem Akaş Hayatını Kaybetti

Tam adı Mehmet Cem Akaş olan Cem Akaş, 10 Mart 1968 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. Yazar, çevirmen ve editör olarak Türk edebiyatı ve yayıncılık dünyasında çalışmalar yürüttü.

1974 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Akaş, İzmit'e yerleşti. Robert Koleji'nde eğitim gördükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarına başlayan Akaş, eğitimine ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı üzerine devam etti.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

Cem Akaş, 28 Ekim 2026 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetti.

Cem Akaş'ın ölüm nedenine ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Can Yayınları, yazarın vefatını duyurarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.