Cem Akaş Kimdir? Yazar Cem Akaş Hayatını Kaybetti
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, 28 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Acı haberi, Akaş'ın genel yayın yönetmenliği görevini yürüttüğü Can Yayınları sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Akaş'ın vefatı, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın ölümünden yalnızca dokuz gün sonra gerçekleşti. Sosyal medyada Cem Akaş kimdir sorusu gündeme geldi.
Can Yayınları, Cem Akaş'ın vefatını duyurdu.
Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetmişti.
Cem Akaş kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
Cem Akaş hangi kitapları yazdı?
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