Fransız Pediatri Derneği Beslenme Komitesi'nin 2022 tarihli incelemesine göre 2000-2021 arasında BLW'nin risk ve faydalarını ele alan yalnızca 13 çalışma yayımlanmış; bunların 11'i gözlemsel. BLW'yi seçen aileler genellikle daha uzun süre emziriyor ve eğitim düzeyleri daha yüksek; bu da sonuçların yöntemden mi yoksa aile özelliklerinden mi kaynaklandığını ayırt etmeyi zorlaştırıyor.

Fransa'da yapılan bir ankette ebeveynlerin yüzde 26'sı BLW uyguladığını söylemiş, ancak tüm kurallara gerçekten uyanların oranı yüzde 7'de kalmış. Amerikan Pediatri Akademisi Beslenme Komitesi Başkanı Mark Corkins ise yöntemi 'sosyal medyanın icadı' olarak nitelendiriyor.