Bebek Beslenmesinde Viral Olan BLW Yöntemine Uzmanlar Ne Diyor?
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Ek gıdaya geçişte kaşık ve püre yerine bebeğin yemeği eliyle kendisinin yediği 'baby-led weaning' (BLW) yöntemi giderek yaygınlaşıyor.
Yöntemi 2008'de halk sağlığı hemşiresi Gill Rapley popüler hale getirdi; o günden bu yana kitaplar ve sosyal medya hesapları sayesinde Brezilya'dan Fransa'ya pek çok ülkede ilgi görüyor. Peki bilim, BLW'nin vaat ettiği faydaları destekliyor mu ve yöntem güvenli mi?
Kaynak: BBC
Araştırmak sanıldığı kadar kolay değil
Faydalar: Daha sakin sofralar, daha meraklı bebekler
Boğulma riski: Yöntemden bağımsız
Tuz, şeker ve demir meselesi
Uzmanların ortak noktası: Bebeği asla zorlamayın
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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