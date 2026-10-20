Göğüsler Çok Büyüyorsa Erkek Bebek mi Geliyor? Viral İddia Binlerce Kez Paylaşıldı
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İspanyol hesap Sergio Ferrero (@calotonterias), 20 Ekim'de yaptığı bir paylaşımda hamilelik sırasında göğüs büyüklüğüne göre bebeğin cinsiyetinin belli olabileceğini iddia etti. İddiaya göre göğüs ne kadar büyürse bebeğin erkek olma ihtimali o kadar artıyor. Gönderi binlerce görüntülemeye ulaştı ancak konuyu inceleyen araştırmalar iddiayı net biçimde doğrulamıyor, hatta bilimsel bir çalışma ise bunun tam tersini söylüyor.
Kaynak: X / @calotonterias, American Journal of Human Biology
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Paylaşıma göre erkek fetüsler anneden daha fazla enerji istiyor, göğüs büyümesi de bunun işareti.
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Polonya'da yapılan 2011 tarihli çalışmada ise kız bebek taşıyan annelerin göğsü daha çok büyümüştü.
Üç ayrı ölçümle yapılan 2015 çalışması ise paylaşımdaki mantıkla aynı hipotezden yola çıktı.
Erkek bebekler ortalama 188 gram daha ağır doğuyor ama bu, göğüs büyümesiyle cinsiyet tahmini yapmayı kolaylaştırmıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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