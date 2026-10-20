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Göğüsler Çok Büyüyorsa Erkek Bebek mi Geliyor? Viral İddia Binlerce Kez Paylaşıldı

Göğüsler Çok Büyüyorsa Erkek Bebek mi Geliyor? Viral İddia Binlerce Kez Paylaşıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 12:30
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İspanyol hesap Sergio Ferrero (@calotonterias), 20 Ekim'de yaptığı bir paylaşımda hamilelik sırasında göğüs büyüklüğüne göre bebeğin cinsiyetinin belli olabileceğini iddia etti. İddiaya göre göğüs ne kadar büyürse bebeğin erkek olma ihtimali o kadar artıyor. Gönderi binlerce görüntülemeye ulaştı ancak konuyu inceleyen araştırmalar iddiayı net biçimde doğrulamıyor, hatta bilimsel bir çalışma ise bunun tam tersini söylüyor.

Kaynak: X / @calotonterias, American Journal of Human Biology

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Paylaşıma göre erkek fetüsler anneden daha fazla enerji istiyor, göğüs büyümesi de bunun işareti.

Paylaşıma göre erkek fetüsler anneden daha fazla enerji istiyor, göğüs büyümesi de bunun işareti.

Sergio Ferrero'nun paylaşımı kısa: Hamilelikte göğüs büyüdükçe bebeğin erkek olma ihtimali artıyor. Gerekçe olarak erkek fetüslerin dişilere göre daha fazla enerji kaynağına ihtiyaç duyduğu söyleniyor.

Paylaşıma göre erkek fetüsler daha hızlı büyüyor, metabolizmaları daha yüksek, vücut kütleleri daha fazla artıyor ve anne üzerinde daha büyük metabolik ve oksidatif stres yaratıyor. Gönderide bir araştırmaya, yazara ya da rakama atıf yok.

Gündem olan paylaşım:

Polonya'da yapılan 2011 tarihli çalışmada ise kız bebek taşıyan annelerin göğsü daha çok büyümüştü.

Polonya'da yapılan 2011 tarihli çalışmada ise kız bebek taşıyan annelerin göğsü daha çok büyümüştü.

Andrzej Galbarczyk'in American Journal of Human Biology dergisinde yayımlanan çalışmasına 120 Polonyalı kadın katıldı. Veriler çevrimiçi bir anketle toplandı.

Sonuç araştırmacıların beklentisinin tersi çıktı: Kız bebek taşıyan annelerde göğüs çevresindeki değişim, erkek bebek taşıyanlara göre daha fazlaydı (P = 0,03). Galbarczyk bunu annenin enerjisinin fetüs ile göğüs büyümesi arasında paylaşılması, yani bir 'takas' olarak yorumladı. Healthline'ın derlemesi ise etkinin küçük, örneklemin sınırlı olduğunu ve göğüs boyutunun bebeğin cinsiyetini güvenilir biçimde tahmin etmediğini vurguluyor.

Üç ayrı ölçümle yapılan 2015 çalışması ise paylaşımdaki mantıkla aynı hipotezden yola çıktı.

Üç ayrı ölçümle yapılan 2015 çalışması ise paylaşımdaki mantıkla aynı hipotezden yola çıktı.

Agnieszka Żelaźniewicz ve Bogusław Pawłowski'nin American Journal of Human Biology'de yayımlanan çalışması, 93 kadını hamileliğin 12., 22. ve 32. haftalarında 3 boyutlu tarayıcıyla ölçtü. Araştırmacılar, göğüsleri daha büyük ve simetrik olan, hamilelikte daha fazla büyüyen kadınların, enerji açısından daha talepkâr erkek fetüsü taşıma ihtimalinin yüksek olduğunu öngördü.

Motherly'nin aktardığına göre çalışma, göğüs hacmindeki daha büyük artışı erkek bebekle ilişkilendirdi. Aynı haber, bu sonuçların küçük örneklemlere dayandığını da not ediyor; yani yönleri birbirini tutmayan iki küçük çalışma ortada duruyor.

Erkek bebekler ortalama 188 gram daha ağır doğuyor ama bu, göğüs büyümesiyle cinsiyet tahmini yapmayı kolaylaştırmıyor.

Erkek bebekler ortalama 188 gram daha ağır doğuyor ama bu, göğüs büyümesiyle cinsiyet tahmini yapmayı kolaylaştırmıyor.

Hollanda'daki Generation R kohortunda 8.556 doğumu (4.326 erkek, 4.230 kız) inceleyen ekip, erkek bebeklerin doğumda kızlardan ortalama 188 gram ağır olduğunu buldu. Erkek fetüslerde ilk trimesterde baş-popo mesafesi daha uzundu; ikinci trimesterden itibaren baş ve karın çevresi daha büyük, uyluk kemiği ise daha kısaydı. Çalışma Biology of Sex Differences dergisinde 2016'da yayımlandı.

Yani paylaşımın 'erkek fetüsler daha fazla büyüyor' kısmında bir doğruluk payı var. Ancak bunun göğüs ölçüsüne bakarak cinsiyet tahminine dönüştüğünü gösteren sağlam bir kanıt yok. Hormonlar ve kişisel farklar göğüs büyümesini etkiliyor. Cinsiyeti kesin olarak ultrason ve genetik testler gösteriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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