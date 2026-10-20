Göğüsler Çok Büyüyorsa Erkek Bebek mi Geliyor? Viral İddia Binlerce Kez Paylaşıldı

Agnieszka Żelaźniewicz ve Bogusław Pawłowski'nin American Journal of Human Biology'de yayımlanan çalışması, 93 kadını hamileliğin 12., 22. ve 32. haftalarında 3 boyutlu tarayıcıyla ölçtü. Araştırmacılar, göğüsleri daha büyük ve simetrik olan, hamilelikte daha fazla büyüyen kadınların, enerji açısından daha talepkâr erkek fetüsü taşıma ihtimalinin yüksek olduğunu öngördü.

Motherly'nin aktardığına göre çalışma, göğüs hacmindeki daha büyük artışı erkek bebekle ilişkilendirdi. Aynı haber, bu sonuçların küçük örneklemlere dayandığını da not ediyor; yani yönleri birbirini tutmayan iki küçük çalışma ortada duruyor.