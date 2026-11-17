Sealand'in kurulduğu Roughs Tower da Maunsell'in tasarımıydı ama ordu kalelerinden farklı olarak donanma için yapılmıştı. İki içi boş beton kule ve üstündeki çelik platformdan oluşan kule, savaş bitince boşaltıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda binbaşı olarak savaşan Roy Bates, 1960'larda Radio Essex adlı korsan radyoyu başka bir eski kaleden yayınlıyordu. 1966'da lisanssız yayın yaptığı için para cezasına çarptırıldı, mahkeme o kalenin İngiliz karasularında kaldığına hükmetti. Bates de o dönemki yaklaşık 5,5 kilometrelik karasuları sınırının dışında kalan Roughs Tower'a yöneldi.

Bates, 2 Eylül 1967'de kuleyi Sealand Prensliği adıyla bağımsız ilan etti. Aile anayasa yazdı, pasaport, pul ve para bastırdı. 1968'de oğlu Michael'ın yaklaşan bir İngiliz teknesine uyarı ateşi açması mahkemelik oldu ama Essex'teki mahkeme kulenin İngiliz karasularının dışında olduğunu ve yargı yetkisi bulunmadığını belirterek davayı düşürdü.