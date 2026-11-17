Denizin Ortasındaki Terk Edilmiş Kuleyi Ele Geçirip Kendi Devletini Kurdu
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İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'yi Alman uçaklarına karşı korumak için denize kurulan kaleler, savaş bitince kaderine terk edildi. Kuzey Denizi'ndeki Roughs Tower da yaklaşık 20 yıl boş kaldı. 1967'de eski asker Roy Bates kuleye yerleşti ve orayı bağımsız bir devlet ilan etti. Sealand Prensliği adını alan kule, o günden beri Bates ailesinin elinde.
Kaleler Alman uçaklarına karşı denizin ortasına kuruldu
Radyo yayını yüzünden ceza alan Roy Bates kendi ülkesini ilan etti
Paralı askerler kuleyi ele geçirdi, aile helikopterle geri aldı
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