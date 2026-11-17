Teoman şarkılarında çuvaldızı önce kendisine batırır. İlişkilerindeki kırılganlıkları, hataları ve çelişkileri düşünmene neden olur. Başkalarının neden yanlış kararlar verdiğini, neden bazı ilişkilerin yürümediğini ve insanların neden birbirlerini incittiğini daha iyi anlamaya başlarsın. Ama sen yine de kendine çok yüklenme.