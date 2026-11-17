Toprağa Hiç Dokunmadan Sebze Yetiştiriyorlar: Kökleri Suda Büyüyor
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Arjantin'in Chaco eyaletinde José Maldonado, 12 yıldır toprak kullanmadan sebze yetiştiriyor. İşletme yöneticiliği okuyan 49 yaşındaki Maldonado, kız kardeşi Ana ile birlikte 2014'te Irupé Cultivos'u kurdu. Seralarında marul, roka ve fesleğenin kökleri toprak yerine suyun içinde büyüyor. Chaco'da bu yöntemle üretime başlayan ilk işletme onlarınki oldu.
Fikir Córdoba'da yaşayan bir akrabanın deneyiminden doğdu
Sera 250 metrekareden 800 metrekareye büyüdü
Sıradaki hedef 2 bin metrekarelik üretim alanı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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