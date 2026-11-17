Maldonado'yu topraksız tarıma yönlendiren, Córdoba'da yaşayan bir akrabasının deneyimi oldu. Arjantin'in ilk büyük hidroponik işletmelerinden Midory'yi de yakından tanıyan aile, aynı işi Chaco'da denemeye karar verdi. Maldonado o günleri 'İlk tohumu ektiğimizden bu yana 12 yıl geçti, arada çok şey öğrendik' sözleriyle anlatıyor.

Başlangıç kolay olmadı. O yıllarda internette bilgi azdı, İspanyolca kaynak ise neredeyse yoktu. Malzeme bulmak zor, maliyetler yüksekti. Maldonado, fidelerin yetiştirildiği fenolik köpüğü bulabilmeyi şampiyonluk kazanmaya benzetiyor.

İşletmenin adı da suyla ilgili. Kardeşler markaya, bölgeye özgü bir su bitkisinin çiçeği olan irupé'nin adını verdi.