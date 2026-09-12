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Yaşam
Verdiği Hayat Dersiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan Yörük Kadını

Verdiği Hayat Dersiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan Yörük Kadını

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 17:45
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Eşini acı bir trafik kazasında kaybettikten sonra kızı Berra ile yaşam mücadelesine devam eden Yörük kadını Özgül, hayata ve anneliğe dair ilham veren duruşuyla herkesin kalbine dokundu. Yaşadığı büyük kayba rağmen metanetini koruyan Özgül, kızının doğayla ve toprakla iç içe özgürce büyümesine izin vererek örnek bir ebeveynlik sergiliyor. Derin bir acıyı metanete dönüştüren ve çocuk büyütme felsefesiyle izleyenleri duygulandıran Özgül'ün samimi konuşması, doğallığı ve kalbinde taşıdığı annelik sevgisinin gücüyle sosyal medyada çok konuşuldu. 

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Kaynak: Kültür Kervanı

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=q0nrl...
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Kültür Kervanı programındaki samimi konuşmasıyla milyonların gönlüne dokunan Özgül, Toros Dağları'nda geleneksel konar-göçer yaşam tarzını yaşatan Sarıkeçili Yörüklerinden bir keçi çobanı. Eşini talihsiz bir trafik kazasında kaybettikten sonra kızı Berra ile baş başa kalan Yörük annesi, doğanın kalbinde sadeliğe ve mücadeleye dayalı bir ömür sürüyor. Yaşadığı büyük acının ardından hayata bakışını tamamen değiştiren Özgül, evladını kalıplara hapsetmeden, doğayla, toprakla ve çamurla iç içe büyütmeyi seçmiş biri. Zorlu yaşam şartlarına ve imkansızlıklara rağmen metanetini korurken, en büyük güç kaynağını kızına duyduğu sonsuz sevgiden alıyor. Bu doğal annelik yaklaşımı ve bilgece sözleri ise modern dünyadaki ebeveynlik kalıplarına ilham veren anlamlı bir ders niteliği taşıyor.

Hayatındaki kırılma noktasının eşini kaybetmesi olduğunu dile getiren Özgül, acısını ve bu kayıptan sonra kazandığı bakış açısını anlatıyor.

Hayatındaki kırılma noktasının eşini kaybetmesi olduğunu dile getiren Özgül, acısını ve bu kayıptan sonra kazandığı bakış açısını anlatıyor.

Kızının mutluluğunun ve psikolojisinin kendi yasından daha önemli olduğunu kavrayan Özgül, acıyı hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olarak kabullenip evladının yüzündeki tebessüme sarıldığını ifade ediyor:

'Berra olmasaydı bırakırdım her şeyi. Hani belki bir mağarada yaşamazdım ama mağarada yaşayan bir insan kadar bırakırdım her şeyi Berra olmasa. Ama Berra'nın yüzüne baktım mı...'

Çocuğunun doyasıya oyun oynamasına, üstünün başının batmasına ve toprağa yalın ayak basmasına müsaade eden Yörük annesi, doğallığın ve sevginin iyileştirici gücünü herkese bir kez daha hatırlatıyor. Kendini anlatma biçimiyle herkesi kendine hayran bırakan Özgül sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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