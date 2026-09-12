Verdiği Hayat Dersiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan Yörük Kadını

Kızının mutluluğunun ve psikolojisinin kendi yasından daha önemli olduğunu kavrayan Özgül, acıyı hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olarak kabullenip evladının yüzündeki tebessüme sarıldığını ifade ediyor:

'Berra olmasaydı bırakırdım her şeyi. Hani belki bir mağarada yaşamazdım ama mağarada yaşayan bir insan kadar bırakırdım her şeyi Berra olmasa. Ama Berra'nın yüzüne baktım mı...'

Çocuğunun doyasıya oyun oynamasına, üstünün başının batmasına ve toprağa yalın ayak basmasına müsaade eden Yörük annesi, doğallığın ve sevginin iyileştirici gücünü herkese bir kez daha hatırlatıyor. Kendini anlatma biçimiyle herkesi kendine hayran bırakan Özgül sosyal medyada da çok konuşuldu.