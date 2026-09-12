Verdiği Hayat Dersiyle Herkesi Kendine Hayran Bırakan Yörük Kadını
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=q0nrl...
Eşini acı bir trafik kazasında kaybettikten sonra kızı Berra ile yaşam mücadelesine devam eden Yörük kadını Özgül, hayata ve anneliğe dair ilham veren duruşuyla herkesin kalbine dokundu. Yaşadığı büyük kayba rağmen metanetini koruyan Özgül, kızının doğayla ve toprakla iç içe özgürce büyümesine izin vererek örnek bir ebeveynlik sergiliyor. Derin bir acıyı metanete dönüştüren ve çocuk büyütme felsefesiyle izleyenleri duygulandıran Özgül'ün samimi konuşması, doğallığı ve kalbinde taşıdığı annelik sevgisinin gücüyle sosyal medyada çok konuşuldu.
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Kaynak: Kültür Kervanı
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Hayatındaki kırılma noktasının eşini kaybetmesi olduğunu dile getiren Özgül, acısını ve bu kayıptan sonra kazandığı bakış açısını anlatıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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