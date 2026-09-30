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İkizler Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Omuzların, kolların ve bileklerin bu ay dikkat istiyor. Akrep burcunda geri giden Venüs ve ay sonunda geri gitmeye başlayacak Merkür sağlık alanında ilerlediği için uzun saatler klavye ya da telefon başında kalmak bileklerinde uyuşma, parmaklarında karıncalanma gibi şikayetlere yol açabilir. Masanın ve sandalyenin yüksekliğini ayarlamak, saatte bir birkaç dakika ellerini esnetmek küçük ama etkili bir önlem. Merkür retrosu başladığında randevularda karışıklık ya da tahlil sonuçlarında gecikme olabilir; önemli kontrollerini ayın ilk yarısına almaya çalış. Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter hareket isteğini artırıyor; bisiklet, yürüyüş ya da dans gibi aktiviteler sana iyi gelecek. Yalnız kısa yolculuklarda ve trafikte acele etme, küçük kazalara açık bir dönemdesin.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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