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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?
İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları
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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları
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