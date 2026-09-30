Bu ay bütçende en çok zorlanan kalem keyif harcamaları olabilir. Ayın başındaki Güneş ile Satürn karşıtlığı; hobiler, eğlence, çocuklarla ilgili giderler ya da sosyal etkinlikler için yaptığın harcamaları sorgulamana neden oluyor. Terazi Yeniayı yaratıcılık alanında gerçekleştiği için bir yan proje, tasarım işi ya da içerik üretimi üzerinden ek gelir fırsatı doğabilir. Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kısa yolculukları ve iletişim masraflarını artırabilir; ulaşım ve telefon faturasına dikkat et. Ay sonunda Merkür iş alanında geri gitmeye başladığında bir ödemen gecikebilir ya da bir faturada hata çıkabilir. Boğa Dolunayı ise gözden kaçan küçük masrafları, unuttuğun bir aboneliği ya da ödenmemiş bir cezayı ortaya çıkarabilir; hesap dökümlerini ay sonunda mutlaka kontrol et.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…