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İkizler Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden İkizler ve yükselen İkizler burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Bu ay bütçende en çok zorlanan kalem keyif harcamaları olabilir. Ayın başındaki Güneş ile Satürn karşıtlığı; hobiler, eğlence, çocuklarla ilgili giderler ya da sosyal etkinlikler için yaptığın harcamaları sorgulamana neden oluyor. Terazi Yeniayı yaratıcılık alanında gerçekleştiği için bir yan proje, tasarım işi ya da içerik üretimi üzerinden ek gelir fırsatı doğabilir. Aslan burcundaki Mars ve Jüpiter kısa yolculukları ve iletişim masraflarını artırabilir; ulaşım ve telefon faturasına dikkat et. Ay sonunda Merkür iş alanında geri gitmeye başladığında bir ödemen gecikebilir ya da bir faturada hata çıkabilir. Boğa Dolunayı ise gözden kaçan küçük masrafları, unuttuğun bir aboneliği ya da ödenmemiş bir cezayı ortaya çıkarabilir; hesap dökümlerini ay sonunda mutlaka kontrol et.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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