Sevgili İkizler, bu hafta Merkür sinir sisteminizi ve solunumunuzu ön plana çıkarıyor. 14-20 Eylül aralığında hafif bir öksürük, alerjik bir burun tıkanıklığı ya da sık sık dikkat dağılması yaşayabilirsiniz. Aynı anda birden fazla işle uğraşma alışkanlığınız bu hafta ellerinizde ve bileklerinizde de yorgunluğa yol açabilir; telefon ya da klavye kullanımınızı ara ara kesmeniz iyi olacak. Uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz, çünkü zihniniz gece de plan yapmaya devam ediyor; yatmadan önce kısa bir yürüyüş ya da nefes egzersizi bu döngüyü kırabilir. Meraklı doğanız bu hafta bedeninizi de biraz yavaşlatmayı öğrenmeli.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…