Sevgili İkizler, iş yerindeki yoğunluk bu hafta ek gelir ve yan iş fırsatlarını artırıyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı hızlı bir teklif getirebilir, ama Merkür ile Venüs'ün Akrep'teki buluşması sözleşmelerde ince ayrıntıları gözden kaçırmamanı istiyor; fiyatı, süreyi ve ödeme tarihini yazılı olarak netleştir. Ertelediğin bir fatura ya da eski bir ödeme Venüs retrosu yüzünden aniden aklına gelebilir, bunu hafta ortasına kadar kapatmak seni rahatlatır. Hafta sonuna doğru Yeniay eğlence ve hobi harcamalarını artırabilir, bu yüzden küçük bir sınır koymak ayın sonunu rahat getirir. Bir hobi için alacağın malzemeyi önce ikinci el seçeneklerle karşılaştırman da bütçene iyi gelir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…