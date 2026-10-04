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İkizler Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 5 Ekim - 11 Ekim haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, iş yerindeki yoğunluk bu hafta ek gelir ve yan iş fırsatlarını artırıyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı hızlı bir teklif getirebilir, ama Merkür ile Venüs'ün Akrep'teki buluşması sözleşmelerde ince ayrıntıları gözden kaçırmamanı istiyor; fiyatı, süreyi ve ödeme tarihini yazılı olarak netleştir. Ertelediğin bir fatura ya da eski bir ödeme Venüs retrosu yüzünden aniden aklına gelebilir, bunu hafta ortasına kadar kapatmak seni rahatlatır. Hafta sonuna doğru Yeniay eğlence ve hobi harcamalarını artırabilir, bu yüzden küçük bir sınır koymak ayın sonunu rahat getirir. Bir hobi için alacağın malzemeyi önce ikinci el seçeneklerle karşılaştırman da bütçene iyi gelir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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