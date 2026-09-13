Sevgili İkizler, bu hafta Merkür zihninizi para konularıyla fazlasıyla meşgul ediyor. 14-20 Eylül aralığında aynı anda birkaç gelir fikrini birden değerlendirmek isteyebilirsiniz; hepsini aynı anda yürütmeye çalışmak yerine önce birine odaklanmak sonuçları hızlandıracak. İletişim becerileriniz sayesinde bir pazarlıkta ya da görüşmede beklediğinizden iyi bir anlaşmaya varabilirsiniz. Dikkatinizin dağınıklığı küçük ama tekrarlayan harcamaları gözden kaçırmanıza yol açabilir; hafta sonuna doğru kısa bir bütçe kontrolü yapmanız sürprizleri önleyecek. Meraklı doğanız bu hafta size yeni bir kazanç kapısı da gösterebilir.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…