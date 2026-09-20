Sevgili İkizler, ortak bir hesapta ya da paylaşılan bir harcamada denge kurman bu hafta kolaylaşıyor; Terazi'nin etkisiyle adil bir çözüm bulman zor olmayacak. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, yeni bir fikri hayata geçirme isteğin güçlenecek ve bu fikri finansal olarak destekleyecek bir adım atabilirsin.

Haftaya kadar şans seninle olsun…