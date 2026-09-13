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İkizler Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Eylül - 20 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Merkür'ün etkisiyle diliniz her zamankinden daha keskin, düşünceleriniz ise bir o kadar dağınık. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan İkizler, partneriyle kurduğu sohbetlerde eskisinden daha derin konulara girmek isteyebilir; yüzeysel kalmaktan sıkıldığınızı fark edeceksiniz. Bekar İkizler için hafta, aynı anda iki ayrı kişiyle ilgilenmek gibi kafa karıştırıcı bir tabloya dönüşebilir; karar vermeden önce kalbinizin değil aklınızın da söz hakkı olsun. Mesajlaşma ve küçük şakalar bu hafta flörtün en güçlü silahı, ama sözünüzde durmak konusunda biraz daha özenli davranmanız gerekebilir. Değişkenliğinizi bu sefer bir kusur değil, keşfetme isteği olarak görün.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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