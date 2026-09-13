Sevgili İkizler, bu hafta Merkür'ün etkisiyle diliniz her zamankinden daha keskin, düşünceleriniz ise bir o kadar dağınık. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan İkizler, partneriyle kurduğu sohbetlerde eskisinden daha derin konulara girmek isteyebilir; yüzeysel kalmaktan sıkıldığınızı fark edeceksiniz. Bekar İkizler için hafta, aynı anda iki ayrı kişiyle ilgilenmek gibi kafa karıştırıcı bir tabloya dönüşebilir; karar vermeden önce kalbinizin değil aklınızın da söz hakkı olsun. Mesajlaşma ve küçük şakalar bu hafta flörtün en güçlü silahı, ama sözünüzde durmak konusunda biraz daha özenli davranmanız gerekebilir. Değişkenliğinizi bu sefer bir kusur değil, keşfetme isteği olarak görün.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…