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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2026 - 23:23
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Dünya Kupası'nda Son 16 turunda fikstür adeta alev almaya başladı. İlk maçların heyecanının ardından bugün iki maçla kupanın heyecanına doyacağız. 

İki maç da bize birbirinden ilginç anlar vaat ediyor. Kazananın çeyrek finale çıkacağı kaybeden kim olursa olsun bu turda elendiği için üzüleceğimiz iki maç bizi bekliyor.

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Bu maçları kaçıran çok üzülecek.

Bu maçları kaçıran çok üzülecek.

Günün ilk maçında ev sahibi Meksika sahne alacak. Meksika turnuvada şu ana dek çok olumlu bir imaj çizdi. Karşılarındaki takım ise Gana'ya takılmalarını saymazsak hiç de fena iş çıkarmayan İngiltere

Harry Kane'in çok formda olduğu İngiltere, turnuvaya bu turda veda etmek istemeyecek ama ev sahibinin de turnuva defterini bu kadar erken kapatmak istemeyeceği bir gerçek. 

Maçın başlama saati gece 03.00 olacak. 

İkinci maç ise kim ne derse desin erken final ayarında bir maç. Ronaldolu Portekiz, Yamallı İspanya ile karşı karşıya gelecek. 22.00'de başlayacak maçta iki takım da finale yürümek istiyor. 

Kazananın yoluna devam edeceği kaybedenin ne olursa olsun başarısız sayılacağı maçın sonucu şimdiden merak konusu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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