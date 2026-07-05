2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Günün ilk maçında ev sahibi Meksika sahne alacak. Meksika turnuvada şu ana dek çok olumlu bir imaj çizdi. Karşılarındaki takım ise Gana'ya takılmalarını saymazsak hiç de fena iş çıkarmayan İngiltere.

Harry Kane'in çok formda olduğu İngiltere, turnuvaya bu turda veda etmek istemeyecek ama ev sahibinin de turnuva defterini bu kadar erken kapatmak istemeyeceği bir gerçek.

Maçın başlama saati gece 03.00 olacak.

İkinci maç ise kim ne derse desin erken final ayarında bir maç. Ronaldolu Portekiz, Yamallı İspanya ile karşı karşıya gelecek. 22.00'de başlayacak maçta iki takım da finale yürümek istiyor.

Kazananın yoluna devam edeceği kaybedenin ne olursa olsun başarısız sayılacağı maçın sonucu şimdiden merak konusu.