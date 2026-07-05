2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Dünya Kupası'nda Son 16 turunda fikstür adeta alev almaya başladı. İlk maçların heyecanının ardından bugün iki maçla kupanın heyecanına doyacağız.
İki maç da bize birbirinden ilginç anlar vaat ediyor. Kazananın çeyrek finale çıkacağı kaybeden kim olursa olsun bu turda elendiği için üzüleceğimiz iki maç bizi bekliyor.
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Bu maçları kaçıran çok üzülecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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