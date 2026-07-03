Ülkesine Dönen İngiliz Turist Dalaman Havalimanı'ndaki Fiyatlardan Dert Yandı

'Dalaman Havalimanı’ndan Pazartesi günü döndük. Havalimanına sabah 10:30’da vardık. Her şey çok rahat geçti, sorunsuzdu. Eşim McDonald’s’tan bir şeyler aldı, yaklaşık £12 tuttu. Orada pahalı olduğunu zaten biliyorduk, sorun olmadı. Sonra havalimanının alt katındaki küçük bir dükkâna uğradık (tuvaletlerin orada). Bir şişe su ve 1 Twix aldık. Kadın bizden £9 istedi??? Nasıl olur? Su yaklaşık £2.50, Twix de £6.50 miydi??? Ne saçmalık ya! Reaksiyonumuzu tahmin edebilirsiniz. Özellikle banka kartıyla ödeme yapacaksanız dikkat edin!'