Ülkesine Dönen İngiliz Turist Dalaman Havalimanı'ndaki Fiyatlardan Dert Yandı
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Temmuz ayının hareketlenmesiyle ülkemizde yurt dışından gelen turistlerin sayısı da çoğaldı. İngiliz turistler yıllardır olduğu gibi Marmaris, Fethiye gibi turistik ilçelere ilgi gösterdi. Ancak İngilizler son yıllarda yaşanan fahiş fiyat artışlarından ve bu fiyatların dünyanın en pahalı turistik yerlerine göre bile yüksek olmasından şikayetçi.
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Bir İngiliz turist de Dalaman Havalimanı'nda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.
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İngiliz turistin şikayetine yorumlar da gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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