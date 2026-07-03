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Ülkesine Dönen İngiliz Turist Dalaman Havalimanı'ndaki Fiyatlardan Dert Yandı

Ülkesine Dönen İngiliz Turist Dalaman Havalimanı'ndaki Fiyatlardan Dert Yandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.07.2026 - 16:46
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Temmuz ayının hareketlenmesiyle ülkemizde yurt dışından gelen turistlerin sayısı da çoğaldı. İngiliz turistler yıllardır olduğu gibi Marmaris, Fethiye gibi turistik ilçelere ilgi gösterdi. Ancak İngilizler son yıllarda yaşanan fahiş fiyat artışlarından ve bu fiyatların dünyanın en pahalı turistik yerlerine göre bile yüksek olmasından şikayetçi.

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Bir İngiliz turist de Dalaman Havalimanı'nda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.

Bir İngiliz turist de Dalaman Havalimanı'nda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.

'Dalaman Havalimanı’ndan Pazartesi günü döndük. Havalimanına sabah 10:30’da vardık. Her şey çok rahat geçti, sorunsuzdu.  Eşim McDonald’s’tan bir şeyler aldı, yaklaşık £12 tuttu. Orada pahalı olduğunu zaten biliyorduk, sorun olmadı.  Sonra havalimanının alt katındaki küçük bir dükkâna uğradık (tuvaletlerin orada). Bir şişe su ve 1 Twix aldık.  Kadın bizden £9 istedi???  Nasıl olur? Su yaklaşık £2.50, Twix de £6.50 miydi???  Ne saçmalık ya! Reaksiyonumuzu tahmin edebilirsiniz.  Özellikle banka kartıyla ödeme yapacaksanız dikkat edin!'

İngiliz turistin şikayetine yorumlar da gecikmedi.

İngiliz turistin şikayetine yorumlar da gecikmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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