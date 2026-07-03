Atık Başına 1 TL Veren Makinelerin Önünde Oluşan Kuyruk Sosyal Medya Gündeminde
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1 Temmuz 2026'da başlayan Depozito İade Sistemi (DOA) makineleri önünde atık ambalaj başına 1 TL veren noktaların önünde uzun kuyruklar oluştu. İlk günde 1 milyondan fazla atık toplanırken gerek iadenin miktarı gerek oluşan kuyruklar sosyal medyada gündem oldu.
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Proje daha ilk gününden büyük ilgi gördü.
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Ancak bu manzara sosyal medyada günün en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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