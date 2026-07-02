Antalya'da Taksimetre Açmayan Taksiciyle Turist Arasında Tartışma Yaşandı
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Turizm sezonunun hareketlenmesiyle özellikle güney illerinde turist yoğunluğu yaşanmaya başladı. Pek çok turist Türkiye'yi beğense de özellikle taksiciler ve esnaf hakkında turistlerden şikayetler gelmeye devam ediyor. Antalya'da bir taksici taksimetreyi açmayı unuttuğunu öne sürünce arka koltukta oturan turistle tartışma yaşadı.
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Turist ve taksici arasında yaşanan diyalog şöyle:
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Görüntüye tepkiler de geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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