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Ankara'nın Fenomen Olan Dik Yokuşunda Bu Kez Robot Süpürgeler Yarıştı

Ankara'nın Fenomen Olan Dik Yokuşunda Bu Kez Robot Süpürgeler Yarıştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.07.2026 - 16:23

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Instagram'ın son dönemde en büyük yükseliş gösteren hesaplarından biri de Yokuş Gurmesi. Ankara'nın Seyranbağları semtinde yer alan dik rampada araçların verdiği mücadeleyi kaydederek burayı turistik bir noktaya çeviren hesap her geçen gün popülerleşirken yokuştan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

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190 bin takipçiye yaklaşan hesapta bugüne kadar pek çok ilginç olaya şahit olduk.

190 bin takipçiye yaklaşan hesapta bugüne kadar pek çok ilginç olaya şahit olduk.

İlk başlarda sıradan vatandaşın araçlarıyla çıkma mücadelesini izlerken sıradan vatandaşın yerini paylaşım yapmak için gelen fenomenler, araçlarının güçlerini test etmek isteyen kişiler hatta yarışçılar aldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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