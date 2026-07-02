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Dünya Kupası’ndan Elenen Demokratik Kongo'nun Teknik Direktörü Desabre Canlı Yayında Babasının Ölümünü Öğrendi

etiket Dünya Kupası’ndan Elenen Demokratik Kongo'nun Teknik Direktörü Desabre Canlı Yayında Babasının Ölümünü Öğrendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 07:24 Son Güncelleme: 02.07.2026 - 07:43

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Demokratik Kongo Milli Takımı Teknik Direktörü Sébastien Desabre, İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda ettikleri karşılaşmanın hemen ardından katıldığı canlı basın toplantısında babasının vefat ettiğini öğrendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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