Belçika, 2 Farklı Geriye Düştüğü Maçta Senegal’i Uzatmalarda Mağlup Ederek Dünya Kupası’nda Son 16’ya Kaldı

Senegal, karşılaşmanın ilk yarısını Diarra’nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 51. dakikasında Sarr’ın golüyle farkı ikiye çıkaran Afrika temsilcisi, 86. dakikaya kadar üstünlüğünü korudu.

Belçika, 86. dakikada Romelu Lukaku’nun golüyle umutlandı. Bu golden sadece üç dakika sonra sahneye çıkan Youri Tielemans, skoru 2-2’ye getirerek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Uzatma dakikalarının son bölümünde tartışmalı bir penaltı kazanan Belçika’da topun başına bir kez daha Tielemans geçti. Tecrübeli orta saha oyuncusu hata yapmadı ve takımına 3-2’lik galibiyeti getiren golü kaydetti.

Belçika, son 16 turunda ABD ile Bosna-Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni eleyen İngiltere ise çeyrek finale yükselebilmek için Meksika ile mücadele edecek.