Belçika, 2 Farklı Geriye Düştüğü Maçta Senegal’i Uzatmalarda Mağlup Ederek Dünya Kupası’nda Son 16’ya Kaldı
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Dünya Kupası’nda bu akşam oynanan ikinci son 32 turu maçında Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Belçika, son dakikalarda bulduğu iki golle skoru eşitledi ve karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarının son bölümünde penaltı kazanan Belçika’da Youri Tielemans hata yapmadı ve takımını son 16 turuna taşıdı.
Bu akşam oynanan diğer karşılaşmada ise İngiltere, Harry Kane’nin golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
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Belçika ile Senegal arasındaki mücadele nefesleri kesti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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