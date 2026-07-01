article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Belçika, 2 Farklı Geriye Düştüğü Maçta Senegal’i Uzatmalarda Mağlup Ederek Dünya Kupası’nda Son 16’ya Kaldı

etiket Belçika, 2 Farklı Geriye Düştüğü Maçta Senegal’i Uzatmalarda Mağlup Ederek Dünya Kupası’nda Son 16’ya Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 01:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası’nda bu akşam oynanan ikinci son 32 turu maçında Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Belçika, son dakikalarda bulduğu iki golle skoru eşitledi ve karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarının son bölümünde penaltı kazanan Belçika’da Youri Tielemans hata yapmadı ve takımını son 16 turuna taşıdı.

Bu akşam oynanan diğer karşılaşmada ise İngiltere, Harry Kane’nin golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
17 Gün
:
19 Saat
:
25 Dakika
:
28 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belçika ile Senegal arasındaki mücadele nefesleri kesti.

Belçika ile Senegal arasındaki mücadele nefesleri kesti.

Senegal, karşılaşmanın ilk yarısını Diarra’nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 51. dakikasında Sarr’ın golüyle farkı ikiye çıkaran Afrika temsilcisi, 86. dakikaya kadar üstünlüğünü korudu.

Belçika, 86. dakikada Romelu Lukaku’nun golüyle umutlandı. Bu golden sadece üç dakika sonra sahneye çıkan Youri Tielemans, skoru 2-2’ye getirerek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Uzatma dakikalarının son bölümünde tartışmalı bir penaltı kazanan Belçika’da topun başına bir kez daha Tielemans geçti. Tecrübeli orta saha oyuncusu hata yapmadı ve takımına 3-2’lik galibiyeti getiren golü kaydetti.

Belçika, son 16 turunda ABD ile Bosna-Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni eleyen İngiltere ise çeyrek finale yükselebilmek için Meksika ile mücadele edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın