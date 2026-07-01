TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Napoli Başkanı Arasında 3.5 Milyon Euro’luk Kriz İddiası

FIFA, yalnızca kendi organizasyonlarında kullanılması şartıyla TFF’ye 3.5 milyon euro ödeme yapmış. Napoli Başkanı De Laurentiis’in Dünya Kupası için gittiği ABD’de Milli Takım’ın Arizona’daki kampını ziyaret etmek istemesi ise gerginliğin başlamasına neden olmuş.

İddiaya göre TFF yetkilileri, “Bize bir ödeme yapılmadı” diyerek De Laurentiis’i kampa almamış. FIFA’ya projenin akıbetini soran De Laurentiis, ödemenin yapıldığı cevabını almış.

FIFA, TFF ile iletişime geçtiğinde ise “Parayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bir organizasyonda kullanacağız.” cevabını alınca parayı geri talep etmiş.

Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, De Laurentiis’in ofisine çiçek göndermiş ve notta imalı sözler yazmış.