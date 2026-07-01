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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Napoli Başkanı Arasında 3.5 Milyon Euro’luk Kriz İddiası

etiket TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Napoli Başkanı Arasında 3.5 Milyon Euro’luk Kriz İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2026 - 20:59
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Napoli’nin Başkanı Aurelio De Laurentiis arasında ABD’de kriz yaşandığı iddia edildi. Kağan Dursun’un YouTube kanalındaki iddialara göre, Napoli’nin yaptığı bir proje kapsamında FIFA’dan TFF’ye 3.5 milyon euro ödeme yapılmış. Ödemenin şartı ise FIFA organizasyonlarında kullanılmasıymış. Ancak Aurelio De Laurentiis’in ABD’deki TFF kampını ziyaretinde yaşanan gerginlik sonrasında FIFA, ödemeyi geri talep etmiş.

İşte TFF Başkanı ile Napoli Başkanı arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğin detayları 👇

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Türk asıllı Napoli taraftarının ürettiği proje FIFA tarafından kabul edilince, Napoli ile birlikte TFF’ye de prim ödemesi yapılmış.

Türk asıllı Napoli taraftarının ürettiği proje FIFA tarafından kabul edilince, Napoli ile birlikte TFF’ye de prim ödemesi yapılmış.

FIFA, yalnızca kendi organizasyonlarında kullanılması şartıyla TFF’ye 3.5 milyon euro ödeme yapmış. Napoli Başkanı De Laurentiis’in Dünya Kupası için gittiği ABD’de Milli Takım’ın Arizona’daki kampını ziyaret etmek istemesi ise gerginliğin başlamasına neden olmuş.

İddiaya göre TFF yetkilileri, “Bize bir ödeme yapılmadı” diyerek De Laurentiis’i kampa almamış. FIFA’ya projenin akıbetini soran De Laurentiis, ödemenin yapıldığı cevabını almış.

FIFA, TFF ile iletişime geçtiğinde ise “Parayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bir organizasyonda kullanacağız.” cevabını alınca parayı geri talep etmiş.

Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, De Laurentiis’in ofisine çiçek göndermiş ve notta imalı sözler yazmış.

Kağan Dursun’un YouTube kanalında açıkladığı olay.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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