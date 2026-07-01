TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Napoli Başkanı Arasında 3.5 Milyon Euro’luk Kriz İddiası
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Napoli’nin Başkanı Aurelio De Laurentiis arasında ABD’de kriz yaşandığı iddia edildi. Kağan Dursun’un YouTube kanalındaki iddialara göre, Napoli’nin yaptığı bir proje kapsamında FIFA’dan TFF’ye 3.5 milyon euro ödeme yapılmış. Ödemenin şartı ise FIFA organizasyonlarında kullanılmasıymış. Ancak Aurelio De Laurentiis’in ABD’deki TFF kampını ziyaretinde yaşanan gerginlik sonrasında FIFA, ödemeyi geri talep etmiş.
İşte TFF Başkanı ile Napoli Başkanı arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğin detayları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk asıllı Napoli taraftarının ürettiği proje FIFA tarafından kabul edilince, Napoli ile birlikte TFF’ye de prim ödemesi yapılmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kağan Dursun’un YouTube kanalında açıkladığı olay.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın