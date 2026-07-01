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Sinan Akçıl'dan Milli Marş İtirafı: "İstemediler" Diyerek İsim Verdi!

etiket Sinan Akçıl'dan Milli Marş İtirafı: "İstemediler" Diyerek İsim Verdi!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 12:13
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24 yıl sonra büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası için ünlü isimler milli marş sırasına girmişti. Tarkan'ın 2002'de yaptığı marşın önüne hiçbiri geçemese de pek çok ünlü ismin yaptığı marşlar uzunca bir süre gündemde kalmıştı. En çok konuşulan isimlerden biri olan Sinan Akçıl, Dünya Kupası'na erken veda etmemizin ardından marşla ilgili itirafta bulundu. 

Kaynak: 2. Sayfa

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Dünya Kupası için heyecanımız büyük ve inancımız yüksekti. Bu sebeple birbirinden ünlü isimler (hatta ünsüzler bile) yeni bir Milli Takım marşı yapmak için sıraya girmişti.

Dünya Kupası için heyecanımız büyük ve inancımız yüksekti. Bu sebeple birbirinden ünlü isimler (hatta ünsüzler bile) yeni bir Milli Takım marşı yapmak için sıraya girmişti.

Milli Takım için ‘Türkler Geliyor’ marşını yazan Sinan Akçıl, Dünya Kupası öncesi adı en çok geçen isimlerden biri olmuştu. Çoğunlukla beğenilmeyip eleştiri yağmuruna tutulsa da Sinan Akçıl'ın Milli Takım için yazdığı marş günlerce gündemde kalmıştı.

Ancak Türkiye, grup elemelerinden çıkamayarak Dünya Kupası'na veda etti. Zaten yapılan hiçbir marş da yeteri kadar ilgi görememişti.

Ancak Türkiye, grup elemelerinden çıkamayarak Dünya Kupası'na veda etti. Zaten yapılan hiçbir marş da yeteri kadar ilgi görememişti.

Hatta gol müziğimizin Tarkan'ın 2002'de yaptığı efsane marş 'Bir Oluruz Yolunda' olduğunu da elendikten sonra öğrenebilmiştik. 'Nasip değilmiş' diyerek dönsek de içimizde büyük bir ukde olduğunu belirtmeden edemeyeceğimiz Dünya Kupası vedasının ardından Sinan Akçıl yeniden sahneye çıktı. Akçıl, Türkiye elendikten sonra ''Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil, 'Türkler Gidiyor' yapardım'' diyerek Milli Takım için yazdığı marşı hatırlattı.

Sinan Akçıl, Akif Yaman'a Milli Takım marşıyla ilgili itirafta bulundu.

Sinan Akçıl, 'Marş olayı baştan bir enteresan gitti. Çünkü maalesef kaptanın (Hakan Çalhanoğlu) ve Merih Demiral’ın başka bir marş istemediğini öğrendikten sonra ben zaten işin içinden çekildim diyebilirim. Maalesef federasyondan bazı isimler de üzülerek bunu bana belirttiler ama demek ki kaptan ve Merih karar verdi. Yapacak bir şey yok. Saygı duyuyoruz. Zaten beğenen de oldu beğenmeyen de. Ama tabii ki sonuç üzücü oldu. Ben o yüzden dedim ki: ‘Türkler Geliyor' değil de 'Türkler Gidiyor' yapsaydım şarkıyı keşke. Bence Milli Takım’ın yeni kaptanı Arda Güler olmalı' açıklamasında bulundu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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