Sinan Akçıl'dan Milli Marş İtirafı: "İstemediler" Diyerek İsim Verdi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
24 yıl sonra büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası için ünlü isimler milli marş sırasına girmişti. Tarkan'ın 2002'de yaptığı marşın önüne hiçbiri geçemese de pek çok ünlü ismin yaptığı marşlar uzunca bir süre gündemde kalmıştı. En çok konuşulan isimlerden biri olan Sinan Akçıl, Dünya Kupası'na erken veda etmemizin ardından marşla ilgili itirafta bulundu.
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Kupası için heyecanımız büyük ve inancımız yüksekti. Bu sebeple birbirinden ünlü isimler (hatta ünsüzler bile) yeni bir Milli Takım marşı yapmak için sıraya girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Türkiye, grup elemelerinden çıkamayarak Dünya Kupası'na veda etti. Zaten yapılan hiçbir marş da yeteri kadar ilgi görememişti.
Sinan Akçıl, Akif Yaman'a Milli Takım marşıyla ilgili itirafta bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın