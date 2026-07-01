Sinan Akçıl'dan Milli Marş İtirafı: "İstemediler" Diyerek İsim Verdi!

Sinan Akçıl, 'Marş olayı baştan bir enteresan gitti. Çünkü maalesef kaptanın (Hakan Çalhanoğlu) ve Merih Demiral’ın başka bir marş istemediğini öğrendikten sonra ben zaten işin içinden çekildim diyebilirim. Maalesef federasyondan bazı isimler de üzülerek bunu bana belirttiler ama demek ki kaptan ve Merih karar verdi. Yapacak bir şey yok. Saygı duyuyoruz. Zaten beğenen de oldu beğenmeyen de. Ama tabii ki sonuç üzücü oldu. Ben o yüzden dedim ki: ‘Türkler Geliyor' değil de 'Türkler Gidiyor' yapsaydım şarkıyı keşke. Bence Milli Takım’ın yeni kaptanı Arda Güler olmalı' açıklamasında bulundu.