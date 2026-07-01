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Ünlü Fenomen Başak Karahan 1 Aylık Olan Oğlu Kuzey'in Yüzünü İlk Kez Paylaştı

Ünlü Fenomen Başak Karahan 1 Aylık Olan Oğlu Kuzey'in Yüzünü İlk Kez Paylaştı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 09:02
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YouTube'un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Başak Karahan, evlilik süreciyle gündemden düşmemişti. Enes Batur'a açtığı 5 kuruşluk davayla günlerce konuşulan Başak Karahan, şimdilerde mutlu ailesini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Minik bebeği Kuzey'in yüzünü paylaşan Karahan, 1 aylık oğlunu eşine benzetti.

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Evlilik sürecinde Enes Batur'un kendisini takıntı haline getirmesiyle birlikte gündemden düşmeyen Başak Karahan, şimdilerde mutlu ailesiyle sık sık paylaşım yapıyor.

Evlilik sürecinde Enes Batur'un kendisini takıntı haline getirmesiyle birlikte gündemden düşmeyen Başak Karahan, şimdilerde mutlu ailesiyle sık sık paylaşım yapıyor.

Enes Batur'la yaşadığı ilişkinin ardından yeni bir aşka ve evliliğe yelken açan Başak Karahan, tüm bu mutlu günlerinde de Enes Batur'un paylaşımlarıyla uğraşmış ve sonunda 5 kuruşluk dava açmıştı. Ardından aşkına odaklanan Başak Karahan, uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü 20 Eylül 2025'te Antalya'da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Birkaç ay sonra hamile olduğunu müjdeleyen Başak Karahan, 'Artık üç kişiyiz' dedikten sonra bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı.

Kuzey adını verdikleri oğullarını 1 ay önce kucaklarına alan Başak ve Halil çifti daha önce oğullarının minik ayaklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

İlk paylaşımda 'Bu nasıl hismiş meğer... Biz kavuştuk, çok iyiyiz' ifadelerine yer veren Başak Karahan, bu kez minik Kuzey'in 1 haftalık halini paylaştı. Karahan paylaşımına 'İşte Kuzeyimiz..💛 Sanırım Halil’in minik kopyasını doğurdum 🫠' notunu düştü.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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