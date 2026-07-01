Ünlü Fenomen Başak Karahan 1 Aylık Olan Oğlu Kuzey'in Yüzünü İlk Kez Paylaştı

Enes Batur'la yaşadığı ilişkinin ardından yeni bir aşka ve evliliğe yelken açan Başak Karahan, tüm bu mutlu günlerinde de Enes Batur'un paylaşımlarıyla uğraşmış ve sonunda 5 kuruşluk dava açmıştı. Ardından aşkına odaklanan Başak Karahan, uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü 20 Eylül 2025'te Antalya'da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Birkaç ay sonra hamile olduğunu müjdeleyen Başak Karahan, 'Artık üç kişiyiz' dedikten sonra bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı.