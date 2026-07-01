Ünlü Fenomen Başak Karahan 1 Aylık Olan Oğlu Kuzey'in Yüzünü İlk Kez Paylaştı
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YouTube'un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Başak Karahan, evlilik süreciyle gündemden düşmemişti. Enes Batur'a açtığı 5 kuruşluk davayla günlerce konuşulan Başak Karahan, şimdilerde mutlu ailesini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Minik bebeği Kuzey'in yüzünü paylaşan Karahan, 1 aylık oğlunu eşine benzetti.
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Evlilik sürecinde Enes Batur'un kendisini takıntı haline getirmesiyle birlikte gündemden düşmeyen Başak Karahan, şimdilerde mutlu ailesiyle sık sık paylaşım yapıyor.
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Kuzey adını verdikleri oğullarını 1 ay önce kucaklarına alan Başak ve Halil çifti daha önce oğullarının minik ayaklarını takipçileriyle paylaşmıştı.
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