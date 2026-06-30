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Şarkılarını Farklı Bir Boyuta Taşıdı: Ebru Yaşar 120 Kişilik Senfoni Orkestrasıyla Hayalini Gerçekleştirdi

Şarkılarını Farklı Bir Boyuta Taşıdı: Ebru Yaşar 120 Kişilik Senfoni Orkestrasıyla Hayalini Gerçekleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 21:39
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Arabesk fantezi müziğin sevilen seslerinden Ebru Yaşar, kariyerinin en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek Kuşadası’nda muhteşem bir senfoni konserine imza attı. Sahne arkasındaki ekiple birlikte 120 kişilik dev bir kadronun eşlik ettiği gecede, ünlü sanatçı popüler şarkılarını senfonik ezgilerle yeniden yorumlayarak dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

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Hayaller gerçek oldu, Kuşadası yıkıldı!

Hayaller gerçek oldu, Kuşadası yıkıldı!

Ebru Yaşar, ilk senfoni performansıyla Kuşadası'nda dinleyicilerinin karşısına çıktı. Yoğun ilginin izdihama dönüştüğü gecede, ünlü sanatçının heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Senfonik müziğin büyüsüne kapıldığını gizlemeyen Yaşar, 'Şarkıların bambaşka bir boyuta geçmesi, daha ruhani bir hale gelmesi inanılmaz bir duygu' sözleriyle gecenin kendisi için anlamını özetledi.

'Senfoni hep yapmak istediğim bir şeydi. O senfoninin büyülü havası, şarkıları başka bir anlamlandırılma hali ve o atmosfer inanılmaz güzel. Senfoni demek aslında şarkıların yeniden başka bir boyuta geçmesi, daha da böyle ruhani bir hale gelmesi demek. Sahne üzerinde yaklaşık 60 kişiyiz ama arka planla birlikte toplam 120 kişilik koca bir ekip bize eşlik ediyor. Çok büyük bir emek var.'

"Senfoni var diye heykel gibi duracak değiliz!"

"Senfoni var diye heykel gibi duracak değiliz!"

Sahnede yaklaşık 60 müzisyen, mutfakta ise 120 kişilik dev bir ekibin büyük bir emekle hazırladığı konser serisi, alışılmışın dışındaki enerjisiyle dikkat çekti. Senfoni denince akla gelen o 'ağır ve resmi' havayı yerle bir etmeye kararlı olan Ebru Yaşar, hayranlarına enerji verdi: 'Senfoni dediler diye heykel gibi duracak değiliz, bağlasanız durmam! Elbette oynayacağız, içinizden geldiği gibi eşlik edin, deşarj olalım!' Sanatçının bu samimi davetiyle Kuşadası amfi tiyatrosu adeta dev bir koroya dönüştü.

Gecenin sonunda kulisten bir de bomba havadis geldi.

Gecenin sonunda kulisten bir de bomba havadis geldi.

Ebru Yaşar, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ve montajı taze biten yeni YouTube projesi '6+1'in müjdesini ilk kez paylaştı. Bu hafta yayına girecek olan projede, 6 yetenekli isimle yapılan özel düetlerin yanı sıra, sanatçının daha önce hiç seslendirmediği yepyeni bir şarkının akustik versiyonu da yer alıyor. Hem sahnede hem de dijitalde fırtınalar estirmeye hazırlanan Ebru Yaşar, bu yaz müzikseverleri kelimenin tam anlamıyla doyuracak gibi görünüyor.

Muhteşem performansından bir kesiti de buraya bırakalım;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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