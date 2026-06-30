Şarkılarını Farklı Bir Boyuta Taşıdı: Ebru Yaşar 120 Kişilik Senfoni Orkestrasıyla Hayalini Gerçekleştirdi

Ebru Yaşar, ilk senfoni performansıyla Kuşadası'nda dinleyicilerinin karşısına çıktı. Yoğun ilginin izdihama dönüştüğü gecede, ünlü sanatçının heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Senfonik müziğin büyüsüne kapıldığını gizlemeyen Yaşar, 'Şarkıların bambaşka bir boyuta geçmesi, daha ruhani bir hale gelmesi inanılmaz bir duygu' sözleriyle gecenin kendisi için anlamını özetledi.

'Senfoni hep yapmak istediğim bir şeydi. O senfoninin büyülü havası, şarkıları başka bir anlamlandırılma hali ve o atmosfer inanılmaz güzel. Senfoni demek aslında şarkıların yeniden başka bir boyuta geçmesi, daha da böyle ruhani bir hale gelmesi demek. Sahne üzerinde yaklaşık 60 kişiyiz ama arka planla birlikte toplam 120 kişilik koca bir ekip bize eşlik ediyor. Çok büyük bir emek var.'