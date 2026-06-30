Şarkılarını Farklı Bir Boyuta Taşıdı: Ebru Yaşar 120 Kişilik Senfoni Orkestrasıyla Hayalini Gerçekleştirdi
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Arabesk fantezi müziğin sevilen seslerinden Ebru Yaşar, kariyerinin en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek Kuşadası’nda muhteşem bir senfoni konserine imza attı. Sahne arkasındaki ekiple birlikte 120 kişilik dev bir kadronun eşlik ettiği gecede, ünlü sanatçı popüler şarkılarını senfonik ezgilerle yeniden yorumlayarak dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni sundu.
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Hayaller gerçek oldu, Kuşadası yıkıldı!
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"Senfoni var diye heykel gibi duracak değiliz!"
Gecenin sonunda kulisten bir de bomba havadis geldi.
Muhteşem performansından bir kesiti de buraya bırakalım;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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