Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın Yeraltı Setinde Başlayan Aşkına Rol Arkadaşlarından İlk Yorum

NOW ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde dikkat çeken Yeraltı, yalnızca hikqyesiyle değil, başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın özel hayatlarıyla da gündemin en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Dizide başlayan yakınlaşmalarını gerçek hayata da taşıyan ikilinin birlikteliği büyük ilgi görürken, Yeraltı'nda Azize karakterine hayat veren Sevil Akı'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın ilişkisi hakkında konuşan Sevil Akı, 'Gerçekten hiçbir bilgim yok. Ben de herkesten sonra gördüm. Ben hepsine o kadar bayılıyorum ki inşallah hepsi seçimlerinde çok mutlu olurlar.' ifadelerini kullandı.