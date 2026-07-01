Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın Yeraltı Setinde Başlayan Aşkına Rol Arkadaşlarından İlk Yorum
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NOW'ın reytingleri altüst eden dizisi Yeraltı, sezonun en iddialı işlerinden biri olurken aynı zamanda dizinin başrolleri Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın aşk yaşamaya başlamasıyla gündemde bomba etkisi yarattı. Dizi aşkının gerçek olması seyirciyi şaşırtırken dizinin Azize'si Sevil Akı, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın sette başlayan beraberliği hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: 2. Sayfa/ Burak Yaman
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Yeraltı'nın Haydar Ali ve Ceylan'ı Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın dizi aşkı gerçek oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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