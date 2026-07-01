article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın Yeraltı Setinde Başlayan Aşkına Rol Arkadaşlarından İlk Yorum

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın Yeraltı Setinde Başlayan Aşkına Rol Arkadaşlarından İlk Yorum

Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 11:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW'ın reytingleri altüst eden dizisi Yeraltı, sezonun en iddialı işlerinden biri olurken aynı zamanda dizinin başrolleri Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın aşk yaşamaya başlamasıyla gündemde bomba etkisi yarattı. Dizi aşkının gerçek olması seyirciyi şaşırtırken dizinin Azize'si Sevil Akı, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın sette başlayan beraberliği hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: 2. Sayfa/ Burak Yaman

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeraltı'nın Haydar Ali ve Ceylan'ı Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın dizi aşkı gerçek oldu.

Yeraltı'nın Haydar Ali ve Ceylan'ı Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın dizi aşkı gerçek oldu.

NOW ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde dikkat çeken Yeraltı, yalnızca hikqyesiyle değil, başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın özel hayatlarıyla da gündemin en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Dizide başlayan yakınlaşmalarını gerçek hayata da taşıyan ikilinin birlikteliği büyük ilgi görürken, Yeraltı'nda Azize karakterine hayat veren Sevil Akı'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın ilişkisi hakkında konuşan Sevil Akı, 'Gerçekten hiçbir bilgim yok. Ben de herkesten sonra gördüm. Ben hepsine o kadar bayılıyorum ki inşallah hepsi seçimlerinde çok mutlu olurlar.' ifadelerini kullandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın