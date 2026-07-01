Deniz Akkaya Kavgaya Karıştığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
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İstanbul'daki evinden çıkarıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındığı öne sürülen Deniz Akkaya, dün akşam gözaltına alındı.
Kaynak: Burak Doğan
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İddiaya göre eski manken Deniz Akkaya, İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındı.
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