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Deniz Akkaya Kavgaya Karıştığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Deniz Akkaya Kavgaya Karıştığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 11:38
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İstanbul'daki evinden çıkarıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındığı öne sürülen Deniz Akkaya, dün akşam gözaltına alındı.

Kaynak: Burak Doğan

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İddiaya göre eski manken Deniz Akkaya, İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındı.

İddiaya göre eski manken Deniz Akkaya, İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındı.

20 gün önce arkadaşından yardım isteyen ve yanına taşındığı öne sürülen Deniz Akkaya'nın yerleştiği günden itibaren evde huzursuzluk çıkardığı iddia edildi. Akkaya'nın dün akşam bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği, arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başladığı öne sürüldü. İddiaya göre tartışmanın büyümesinin ardından Akkaya arkadaşına saldırdı. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrası Kürşat A. durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı bildirildi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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