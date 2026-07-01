Deniz Akkaya Kavgaya Karıştığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

20 gün önce arkadaşından yardım isteyen ve yanına taşındığı öne sürülen Deniz Akkaya'nın yerleştiği günden itibaren evde huzursuzluk çıkardığı iddia edildi. Akkaya'nın dün akşam bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği, arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başladığı öne sürüldü. İddiaya göre tartışmanın büyümesinin ardından Akkaya arkadaşına saldırdı. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrası Kürşat A. durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı bildirildi.