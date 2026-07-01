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Real Madrid Bayern Münih'in Fransız Yıldızı Olise İçin Kesenin Ağzını Açtı

Real Madrid Bayern Münih'in Fransız Yıldızı Olise İçin Kesenin Ağzını Açtı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2026 - 18:28
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Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te gösterdiği performansı 2026 Dünya Kupası'na da taşıyan ve daha şimdiden turnuvanın en çok dikkat çeken isimlerinden olan Michael Olise Real Madrid'in radarına girdi. Fichajes'in haberine göre eflatun-beyazlılar 213 milyon euroyu gözden çıkardı.

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Julian Alvarez için Atletico'yu ikna edemeyen Real Madrid imajını düzeltmek için daha büyük bir hedefe kilitlendi.

Julian Alvarez için Atletico'yu ikna edemeyen Real Madrid imajını düzeltmek için daha büyük bir hedefe kilitlendi.

Fichajes'in haberine göre, Real Madrid, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise için bonuslar dahil toplam 213 milyon euro değerinde bir teklif yapacak. Hatta bu teklif kabul edilmezse Neymar'ın 222 milyon euroluk transfer rekoru Fransız yıldız için kırılacak.

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Başkan Perez onu yeni Los Galacticos projesinin en önemli ismi olarak görüyor.

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Başkan Perez onu yeni Los Galacticos projesinin en önemli ismi olarak görüyor.

Ancak habere göre bu dev teklife rağmen Bayern Münih cephesi, Olise'yi satmak istemiyor ve 2029'a kadar süren sözleşmesini devam eden 24 yaşındaki yıldızı uzun yıllar kulüpte tutmak istiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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