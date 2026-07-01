Real Madrid Bayern Münih'in Fransız Yıldızı Olise İçin Kesenin Ağzını Açtı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te gösterdiği performansı 2026 Dünya Kupası'na da taşıyan ve daha şimdiden turnuvanın en çok dikkat çeken isimlerinden olan Michael Olise Real Madrid'in radarına girdi. Fichajes'in haberine göre eflatun-beyazlılar 213 milyon euroyu gözden çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Julian Alvarez için Atletico'yu ikna edemeyen Real Madrid imajını düzeltmek için daha büyük bir hedefe kilitlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Başkan Perez onu yeni Los Galacticos projesinin en önemli ismi olarak görüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın