Demokratik Kongo Şarkısının Sözleri: Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Demokratik Kongo Rüzgarı
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Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerden biri olan Demokratik Kongo için yapay zeka ile hazırlanan videolar ve ülke için yazılan marş sosyal medyayı adeta kasıp kavuruyor. Dünya Kupası'nın başlamasıyla popülerlik kazanan böcek videolarına eklenen Demokratik Kongo şarkısı gerçek bir fenomene dönüştü. Peş peşe yapılan videolar ve forma tasarımları Dünya Kupası'na renk katan unsurlardan biri haline geldi.
İşte Demokratik Kongo için yapay zeka ile hazırlanan şarkının sözleri ve yapılan videolardan bazıları:
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Demokratik Kongo şarkısının sözleri:
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İşte şarkı için hazırlanan videolardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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