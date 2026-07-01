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Demokratik Kongo Şarkısının Sözleri: Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Demokratik Kongo Rüzgarı

etiket Demokratik Kongo Şarkısının Sözleri: Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Demokratik Kongo Rüzgarı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2026 - 11:53
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Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerden biri olan Demokratik Kongo için yapay zeka ile hazırlanan videolar ve ülke için yazılan marş sosyal medyayı adeta kasıp kavuruyor. Dünya Kupası'nın başlamasıyla popülerlik kazanan böcek videolarına eklenen Demokratik Kongo şarkısı gerçek bir fenomene dönüştü. Peş peşe yapılan videolar ve forma tasarımları Dünya Kupası'na renk katan unsurlardan biri haline geldi. 

İşte Demokratik Kongo için yapay zeka ile hazırlanan şarkının sözleri ve yapılan videolardan bazıları:

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:
08 Saat
:
24 Dakika
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25 Saniye
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Türkiye
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Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Demokratik Kongo şarkısının sözleri:

Bizim kütük Kongo, Kongo

Demokratik Kongo, Kongo

Demokratik Kongo, Kongo

Memlekette bol kakao, kakao

Bizim kütük Kongo, Kongo 

Demokratik Kongo, Kongo

Demokratik Kongo, Kongo

Bakambu ve Masuaku

İşte şarkı için hazırlanan videolardan bazıları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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