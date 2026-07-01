Demokratik Kongo Şarkısının Sözleri: Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Demokratik Kongo Rüzgarı

Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerden biri olan Demokratik Kongo için yapay zeka ile hazırlanan videolar ve ülke için yazılan marş sosyal medyayı adeta kasıp kavuruyor. Dünya Kupası'nın başlamasıyla popülerlik kazanan böcek videolarına eklenen Demokratik Kongo şarkısı gerçek bir fenomene dönüştü. Peş peşe yapılan videolar ve forma tasarımları Dünya Kupası'na renk katan unsurlardan biri haline geldi.

İşte Demokratik Kongo için yapay zeka ile hazırlanan şarkının sözleri ve yapılan videolardan bazıları: