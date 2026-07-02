Empire State Binası’nın Tepesinde Film Gibi Bir Evlilik Teklifi! Sonu Gözaltıyla Bitti

New York’un simge yapılarından Empire State binası, bu kez romantik ama bir o kadar da tehlikeli bir evlilik teklifiyle gündeme geldi. İki kişi binanın halka açık olmayan anten bölümüne kadar tırmandı. Yaklaşık 443 metre yüksekte yaşanan anlarda çiftin pankart açtığı, ardından aşağıdaki bir platformda evlilik teklifi ettiği görüldü.

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