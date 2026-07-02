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Empire State Binası’nın Tepesinde Film Gibi Bir Evlilik Teklifi! Sonu Gözaltıyla Bitti

Empire State Binası’nın Tepesinde Film Gibi Bir Evlilik Teklifi! Sonu Gözaltıyla Bitti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 09:47

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New York’un simge yapılarından Empire State binası, bu kez romantik ama bir o kadar da tehlikeli bir evlilik teklifiyle gündeme geldi. İki kişi binanın halka açık olmayan anten bölümüne kadar tırmandı. Yaklaşık 443 metre yüksekte yaşanan anlarda çiftin pankart açtığı, ardından aşağıdaki bir platformda evlilik teklifi ettiği görüldü.

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Tehlikeli teklif gözaltıyla bitti

Tehlikeli teklif gözaltıyla bitti

Evlilik teklifinin ardından polis ekipleri devreye girdi. İkilinin bulunduğu alan ziyaretçilere açık olmadığı için olay izinsiz giriş ve tehlikeli davranış kapsamında değerlendirildi. Polis, durumu helikopter ve drone desteğiyle takip etti.

Çift, bir süre sonra güvenli şekilde aşağı indirildi ve gözaltına alındı. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak haklarında izinsiz giriş ve tehlikeye atma gibi suçlamalar gündeme geldi.

“Bunu yapması aşırı anlaşılır ”

“Bunu yapması aşırı anlaşılır ”
twitter.com

“Kız baya iyi iş çıkardı.”

“Kız baya iyi iş çıkardı.”
twitter.com

“Sanki burada ‘hayır’ deme şansı varmış gibi… Hani, olayın ima ettiği şeyler yüzünden.”

“Sanki burada ‘hayır’ deme şansı varmış gibi… Hani, olayın ima ettiği şeyler yüzünden.”
twitter.com

“Dürüst olmak gerekirse gördüğüm en romantik şeylerden biri. Bence cezalandırılmamalılar.”

“Dürüst olmak gerekirse gördüğüm en romantik şeylerden biri. Bence cezalandırılmamalılar.”
twitter.com
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“Burada oturup etkilenmemiş gibi davranacak değilim.”

“Burada oturup etkilenmemiş gibi davranacak değilim.”
twitter.com

“Tam Bonnie ve Clyde olayı, ben de buna bayıldım.”

“Tam Bonnie ve Clyde olayı, ben de buna bayıldım.”
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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