80 Yıl Önce Terk Edilen Köy Şimdi Macera Tutkunlarını Ağırlıyor
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Galler’in dağlık bölgesinde yer alan Cwmorthin, bir dönem arduvaz madenciliğiyle yaşayan bir yerleşimdi. 1940’lardan beri terk edilmiş olarak anılan eski köy, bugün yer altı madenleri, tarihi kalıntıları, yürüyüş rotaları ve 130 metrelik zipline deneyimiyle macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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Terk edilmiş köyün altında macera rotası var
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Hayalet köy macera tutkunlarının rotası oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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