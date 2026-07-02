80 Yıl Önce Terk Edilen Köy Şimdi Macera Tutkunlarını Ağırlıyor

Cwmorthin’in ilginç tarafı, geçmişiyle bugünü aynı yerde buluşturması. Bir yanda maden işçilerinden geriye kalan taş yapılar ve boş tüneller var. Diğer yanda ise bu tarihi alanı keşfetmek isteyen yürüyüşçüler ve macera tutkunları bulunuyor.

Bölgedeki arduvaz madenciliği 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Uzun yıllar boyunca yerel ekonominin en önemli kaynaklarından biri olan madenler, zamanla eski önemini kaybetti. Köy boşaldı, yapılar sessizleşti ve Cwmorthin dağların arasında unutulmuş bir yerleşime dönüştü.

Ancak bugün bu terk edilmiş köy yeniden ilgi görüyor. Cwmorthin, tarihi dokusunu koruyan kalıntıları ve yer altındaki sıra dışı macera rotasıyla Galler’in en farklı keşif noktalarından biri haline geldi. Yine de eski maden tünellerinin risk taşıyabileceği unutulmamalı. Bu nedenle bölgeyi keşfetmek isteyenlerin özellikle yer altı rotalarına profesyonel rehberler eşliğinde girmesi öneriliyor.