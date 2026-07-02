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80 Yıl Önce Terk Edilen Köy Şimdi Macera Tutkunlarını Ağırlıyor

80 Yıl Önce Terk Edilen Köy Şimdi Macera Tutkunlarını Ağırlıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 09:21
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Galler’in dağlık bölgesinde yer alan Cwmorthin, bir dönem arduvaz madenciliğiyle yaşayan bir yerleşimdi. 1940’lardan beri terk edilmiş olarak anılan eski köy, bugün yer altı madenleri, tarihi kalıntıları, yürüyüş rotaları ve 130 metrelik zipline deneyimiyle macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Terk edilmiş köyün altında macera rotası var

Terk edilmiş köyün altında macera rotası var

Cwmorthin’e ulaşmak için kullanılan yürüyüş rotaları, bölgenin geçmişini ve doğal yapısını aynı anda görme imkanı sunuyor. Ziyaretçiler dağ manzaraları, şelaleler, eski taş kalıntılar ve terk edilmiş maden izleri arasında ilerleyerek köye ulaşıyor.

Asıl dikkat çeken bölüm ise köyün altında uzanan eski maden tünelleri. Bir zamanlar madencilerin çalıştığı bu karanlık geçitler, bugün rehberli macera rotalarıyla keşfedilebiliyor. Ziyaretçiler tünellerin içinde halatlarla ilerliyor, ahşap köprülerden geçiyor ve yer altındaki zorlu parkurları tamamlıyor.

Rotanın en ilginç noktalarından biri ise 130 metrelik zipline. Yerin altında uzanan bu hat, Cwmorthin’i sıradan bir terk edilmiş köy olmaktan çıkarıp adrenalin dolu bir keşif noktasına dönüştürüyor.

Hayalet köy macera tutkunlarının rotası oldu

Hayalet köy macera tutkunlarının rotası oldu

Cwmorthin’in ilginç tarafı, geçmişiyle bugünü aynı yerde buluşturması. Bir yanda maden işçilerinden geriye kalan taş yapılar ve boş tüneller var. Diğer yanda ise bu tarihi alanı keşfetmek isteyen yürüyüşçüler ve macera tutkunları bulunuyor.

Bölgedeki arduvaz madenciliği 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Uzun yıllar boyunca yerel ekonominin en önemli kaynaklarından biri olan madenler, zamanla eski önemini kaybetti. Köy boşaldı, yapılar sessizleşti ve Cwmorthin dağların arasında unutulmuş bir yerleşime dönüştü.

Ancak bugün bu terk edilmiş köy yeniden ilgi görüyor. Cwmorthin, tarihi dokusunu koruyan kalıntıları ve yer altındaki sıra dışı macera rotasıyla Galler’in en farklı keşif noktalarından biri haline geldi. Yine de eski maden tünellerinin risk taşıyabileceği unutulmamalı. Bu nedenle bölgeyi keşfetmek isteyenlerin özellikle yer altı rotalarına profesyonel rehberler eşliğinde girmesi öneriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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