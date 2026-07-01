Tazminatı Kabul Etmedi Evi Koskoca Otoyolun Ortasında Yapayalnız Kaldı!

Mülk sahibi, evinin yıkılması karşılığında teklif edilen 1,6 milyon yuanlık, yani yaklaşık 220 bin dolarlık tazminatı kabul etmedi. Bilgilere göre teklifte para dışında ek konut hakları da yer alıyordu ancak taraflar anlaşmaya varamadı.

Mülk sahibinin daha yüksek bir anlaşma beklediği, 2 milyon yuan ve ek konut alanı talep ettiği aktarıldı. Ancak müzakereler sonuçsuz kalınca proje durdurulmadı. Yetkililer, evi yıkmak yerine otoyolu konutun çevresinden geçirdi.

Yaklaşık 14 kilometrelik otoyolun 460 milyon yuana mal olduğu bildirildi. Evin tamamen izole olmaması için özel bir erişim yolu da yapıldı. Böylece aile, yol tamamlandıktan sonra da eve giriş çıkış yapabildi.