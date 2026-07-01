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Tazminatı Kabul Etmedi Evi Koskoca Otoyolun Ortasında Yapayalnız Kaldı!

Tazminatı Kabul Etmedi Evi Koskoca Otoyolun Ortasında Yapayalnız Kaldı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 18:07
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Çin’de bir mülk sahibinin tazminat teklifini kabul etmemesi, ortaya görenleri şaşırtan bir manzara çıkardı. Jiangxi eyaletindeki Jinxi ilçesinde G206 otoyolu inşa edilirken evini terk etmeyen kişinin konutu, yolun iki şeridi arasında tek başına kaldı.

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Yolun ortasında tek başına kaldı

Yolun ortasında tek başına kaldı

Çin’in Jiangxi eyaletine bağlı Jinxi ilçesinde inşa edilen G206 otoyolu, sıra dışı bir görüntüyle gündem oldu. Otoyol projesinin güzergahında kalan bir ev, mülk sahibinin tazminat anlaşmasını kabul etmemesi üzerine yıkılmadı. Bunun yerine yol, evin etrafından geçecek şekilde inşa edildi.

Havadan bakıldığında asfalt şeritlerinin arasında kalan ev, bir göz bebeğini andırdığı için “Jinxi’nin Gözü” olarak anılmaya başladı.

Tazminatı kabul etmedi, yol evin etrafından geçti

Tazminatı kabul etmedi, yol evin etrafından geçti

Mülk sahibi, evinin yıkılması karşılığında teklif edilen 1,6 milyon yuanlık, yani yaklaşık 220 bin dolarlık tazminatı kabul etmedi. Bilgilere göre teklifte para dışında ek konut hakları da yer alıyordu ancak taraflar anlaşmaya varamadı.

Mülk sahibinin daha yüksek bir anlaşma beklediği, 2 milyon yuan ve ek konut alanı talep ettiği aktarıldı. Ancak müzakereler sonuçsuz kalınca proje durdurulmadı. Yetkililer, evi yıkmak yerine otoyolu konutun çevresinden geçirdi.

Yaklaşık 14 kilometrelik otoyolun 460 milyon yuana mal olduğu bildirildi. Evin tamamen izole olmaması için özel bir erişim yolu da yapıldı. Böylece aile, yol tamamlandıktan sonra da eve giriş çıkış yapabildi.

Trafik başlayınca evde yaşamak zorlaştı

Trafik başlayınca evde yaşamak zorlaştı

İlk başta direnişin sembolü haline gelen ev, yol trafiğe açıldıktan sonra bambaşka bir soruna dönüştü. Araçların neden olduğu sürekli gürültü, titreşim ve yoğun trafik nedeniyle aile bir süre sonra evi terk etmek zorunda kaldı.

Yapının çevresinde araçların gün boyu hareket etmesi, evde yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Ailenin daha sonra yakın bir bölgede kiralık eve taşındığı, eski mülkün geleceğinin ise belirsiz kaldığı aktarıldı.

Çin’de bu tür yapılara “çivi ev” deniyor. Terim, kentsel dönüşüm veya büyük altyapı projelerinde yıkılmayı reddeden ve çevresindeki her şey değişse de yerinde kalan mülkler için kullanılıyor. Jinxi’deki ev de bu örneklerin en dikkat çekici olanlarından biri haline geldi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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