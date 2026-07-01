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12 Dairelik Apartmanı 3D Yazıcıdan Çıkardılar: Sadece 34 Gün Sürdü

12 Dairelik Apartmanı 3D Yazıcıdan Çıkardılar: Sadece 34 Gün Sürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 13:37
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Fransa’da tamamlanan ViliaSprint² projesi, inşaat teknolojilerinde gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. 12 sosyal konuttan oluşan 3 katlı apartmanın temel yapısı, 3D yazıcıyla yalnızca 34 günde basıldı. Avrupa’nın en büyük 3D baskı apartmanı olarak tanıtılan yapı, geleneksel inşa yöntemlerine göre çok daha hızlı tamamlanmasıyla dikkat çekiyor.

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12 dairelik apartmanın duvarları 3D yazıcıyla üretildi

12 dairelik apartmanın duvarları 3D yazıcıyla üretildi

ViliaSprint² projesi, klasik apartman inşaatlarından farklı olarak büyük ölçüde sahada yapılan 3D baskı sürecine dayanıyor. Binanın taşıyıcı yapısı ve tüm duvarları doğrudan inşaat alanında yazıcıyla üretildi.

Başta baskı sürecinin 50 gün sürmesi bekleniyordu. Ancak çalışma 34 günde tamamlandı. Yapının geri kalan bölümleri, yani çatı, pencere, elektrik tesisatı ve diğer geleneksel işler ise insan işçiler tarafından tamamlandı.

3 katlı apartmanda toplam 800 metrekare yaşam alanı bulunuyor. Binadaki 12 sosyal konutun her birinde balkon yer alıyor. Bu yönüyle proje, yalnızca deneysel bir yapı değil, gerçek yaşam için tasarlanmış bir konut kompleksi olarak öne çıkıyor.

Geleneksel inşaata göre 3 ay daha hızlı tamamlandı

Geleneksel inşaata göre 3 ay daha hızlı tamamlandı

ViliaSprint², aynı geliştirici tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan benzer bir binanın hemen yanında yer alıyor. New Atlas’ın aktardığına göre 3D baskı apartman, geleneksel yöntemle yapılan komşu binadan yaklaşık 3 ay daha hızlı tamamlandı.

Yapının kıvrımlı cephesi ve yuvarlak hatlı planı da 3D baskının sunduğu avantajlardan biri olarak gösteriliyor. Geleneksel kalıp sistemleriyle daha maliyetli olabilecek karmaşık formlar, 3D yazıcıyla ekstra maliyet oluşturmadan üretilebiliyor.

Projede ayrıca yaklaşık 500 metrekarelik güneş paneli, perlit yalıtım, ahşap balkon yapıları ve hibrit gaz/ısı pompası sistemi kullanıldı. Bu sayede binanın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını kendi kendine karşılayabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

ViliaSprint², şimdilik 3D baskı konut teknolojisinin en dikkat çeken örneklerinden biri. Projenin arkasındaki ekip ise gelecekte yaklaşık 40 dairelik daha büyük bir projeyi iki 3D yazıcıyla aynı anda üretmeyi planlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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