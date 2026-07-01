12 Dairelik Apartmanı 3D Yazıcıdan Çıkardılar: Sadece 34 Gün Sürdü

ViliaSprint², aynı geliştirici tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan benzer bir binanın hemen yanında yer alıyor. New Atlas’ın aktardığına göre 3D baskı apartman, geleneksel yöntemle yapılan komşu binadan yaklaşık 3 ay daha hızlı tamamlandı.

Yapının kıvrımlı cephesi ve yuvarlak hatlı planı da 3D baskının sunduğu avantajlardan biri olarak gösteriliyor. Geleneksel kalıp sistemleriyle daha maliyetli olabilecek karmaşık formlar, 3D yazıcıyla ekstra maliyet oluşturmadan üretilebiliyor.

Projede ayrıca yaklaşık 500 metrekarelik güneş paneli, perlit yalıtım, ahşap balkon yapıları ve hibrit gaz/ısı pompası sistemi kullanıldı. Bu sayede binanın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını kendi kendine karşılayabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

ViliaSprint², şimdilik 3D baskı konut teknolojisinin en dikkat çeken örneklerinden biri. Projenin arkasındaki ekip ise gelecekte yaklaşık 40 dairelik daha büyük bir projeyi iki 3D yazıcıyla aynı anda üretmeyi planlıyor.