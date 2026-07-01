12 Dairelik Apartmanı 3D Yazıcıdan Çıkardılar: Sadece 34 Gün Sürdü
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Fransa’da tamamlanan ViliaSprint² projesi, inşaat teknolojilerinde gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. 12 sosyal konuttan oluşan 3 katlı apartmanın temel yapısı, 3D yazıcıyla yalnızca 34 günde basıldı. Avrupa’nın en büyük 3D baskı apartmanı olarak tanıtılan yapı, geleneksel inşa yöntemlerine göre çok daha hızlı tamamlanmasıyla dikkat çekiyor.
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12 dairelik apartmanın duvarları 3D yazıcıyla üretildi
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Geleneksel inşaata göre 3 ay daha hızlı tamamlandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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