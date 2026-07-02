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Koca Köyü İstanbul'da Ev Fiyatına Satın Aldı! İçinde Neler Var Neler

Koca Köyü İstanbul'da Ev Fiyatına Satın Aldı! İçinde Neler Var Neler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 08:26
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İspanya’da yıllardır kimsenin yaşamadığı Salto de Castro köyü, yaklaşık 310 bin euroya, yani güncel kurla 16,5 milyon TL’ye satın alındı. Portekiz sınırına yakın konumdaki terk edilmiş köyün içinde 44 evin yanı sıra kilise, okul, bar, konaklama yapıları ve eski jandarma binası da yer alıyor.

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İspanya’nın Zamora bölgesinde yer alan Salto de Castro, yıllardır boş duran terk edilmiş köylerden biriydi

İspanya’nın Zamora bölgesinde yer alan Salto de Castro, yıllardır boş duran terk edilmiş köylerden biriydi

Portekiz sınırına yakın konumdaki köy, yeni sahibiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık 310 bin euroya satın alınan köyde yalnızca birkaç eski yapı değil, neredeyse başlı başına küçük bir yerleşim bulunuyor. Satış paketine 44 ev, eski okul binası, kilise, bar, konaklama yapıları ve eski jandarma binası dahil edildi.

44 ev, kilise ve okul aynı pakete dahil edildi

44 ev, kilise ve okul aynı pakete dahil edildi

Salto de Castro, ilk bakışta terk edilmiş taş yapılardan oluşan sessiz bir köy gibi görünüyor. Ancak köyün geçmişi, bölgedeki baraj inşaatı ve işçi yerleşimiyle bağlantılı. Bir dönem burada çalışanlar için kurulan yerleşim, zamanla boşaldı ve yıllardır kullanılmayan bir alana dönüştü.

Köydeki yapıların büyük bölümü yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Evlerin, ortak alanların ve eski sosyal yapıların yeniden kullanılabilir hale gelmesi için ciddi bir restorasyon süreci gerekiyor. Bu nedenle satın alma bedeli düşük görünse de asıl maliyetin yenileme çalışmalarında ortaya çıkması bekleniyor.

Yeni sahibinin planı, köyü tamamen lüks bir tatil alanına çevirmekten çok, doğa ve sakinlik arayan ziyaretçilere hitap eden bir kırsal turizm noktasına dönüştürmek. Proje kapsamında konaklama alanları, etkinlik noktaları, restoran, havuz ve uzun süreli konaklamaya uygun alanlar düşünülüyor.

Köy yeniden turizmle canlanabilir

Köy yeniden turizmle canlanabilir

Salto de Castro’nun ilgi çekmesinin en önemli nedenlerinden biri konumu. Köy, doğal güzellikleriyle bilinen Arribes del Duero bölgesine yakın bir noktada yer alıyor. Bu nedenle bölge, sessiz tatil, doğa yürüyüşleri ve kırsal turizm için potansiyel taşıyor.

Ancak terk edilmiş bir köyü yeniden ayağa kaldırmak yalnızca binaları onarmakla bitmiyor. Altyapı, ulaşım, elektrik, su, güvenlik ve izin süreçleri gibi birçok başlığın da tamamlanması gerekiyor. Bu yüzden projenin hayata geçmesi için satın alma bedelinden çok daha yüksek bir yatırım yapılması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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