Koca Köyü İstanbul'da Ev Fiyatına Satın Aldı! İçinde Neler Var Neler

Salto de Castro, ilk bakışta terk edilmiş taş yapılardan oluşan sessiz bir köy gibi görünüyor. Ancak köyün geçmişi, bölgedeki baraj inşaatı ve işçi yerleşimiyle bağlantılı. Bir dönem burada çalışanlar için kurulan yerleşim, zamanla boşaldı ve yıllardır kullanılmayan bir alana dönüştü.

Köydeki yapıların büyük bölümü yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Evlerin, ortak alanların ve eski sosyal yapıların yeniden kullanılabilir hale gelmesi için ciddi bir restorasyon süreci gerekiyor. Bu nedenle satın alma bedeli düşük görünse de asıl maliyetin yenileme çalışmalarında ortaya çıkması bekleniyor.

Yeni sahibinin planı, köyü tamamen lüks bir tatil alanına çevirmekten çok, doğa ve sakinlik arayan ziyaretçilere hitap eden bir kırsal turizm noktasına dönüştürmek. Proje kapsamında konaklama alanları, etkinlik noktaları, restoran, havuz ve uzun süreli konaklamaya uygun alanlar düşünülüyor.