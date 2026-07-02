Koca Köyü İstanbul'da Ev Fiyatına Satın Aldı! İçinde Neler Var Neler
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İspanya’nın Zamora bölgesinde yer alan Salto de Castro, yıllardır boş duran terk edilmiş köylerden biriydi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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