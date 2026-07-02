Esenyurt’ta Polis Dur İhtarına Uymayan Şüpheliyi Yoldan Geçen Kuryenin Arkasına Atlayarak Takip Etti

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre rutin bir denetim gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Şahıs, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken polis ekipleri havaya ateş açtı. Peşinden koşan polis, şahıs kaçmaya devam edince yoldan geçen bir motokuryeyi durdurarak arkasına bindi. Yaşanan o anlar ise yoldan geçen bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı.