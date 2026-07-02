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Esenyurt’ta Polis Dur İhtarına Uymayan Şüpheliyi Yoldan Geçen Kuryenin Arkasına Atlayarak Takip Etti

Esenyurt’ta Polis Dur İhtarına Uymayan Şüpheliyi Yoldan Geçen Kuryenin Arkasına Atlayarak Takip Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 16:53
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Esenyurt’ta yaşanan olay film sahnelerini aratmadı. Polis ekipleri, kimlik sormak için çevirdiği kişinin kaçmaya başlaması üzerine önce havaya ateş açtı. Şüpheli kaçmaya devam edince polis, yoldan geçen bir kuryenin arkasına atlayarak şüpheliyi takip etmeye başladı.

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Esenyurt’taki amansız takibin görüntüleri 👇

Şüpheli, kimlik kontrolünden kaçmaya çalıştı.

Şüpheli, kimlik kontrolünden kaçmaya çalıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre rutin bir denetim gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Şahıs, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken polis ekipleri havaya ateş açtı. Peşinden koşan polis, şahıs kaçmaya devam edince yoldan geçen bir motokuryeyi durdurarak arkasına bindi. Yaşanan o anlar ise yoldan geçen bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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