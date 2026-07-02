Almanya’da Çalışanların Sağlık Raporu Olmadan Hastalık İzni Almasına Artık İzin Verilmeyecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya’da çalışanlar, hasta olmaları durumunda telefonla iş yerlerini arayarak sağlık raporu almadan izin alabiliyorlardı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, şirketlerdeki hastalık izinlerinin artık tolere edilemeyecek duruma geldiğini açıkladı. Telefonla izin alma uygulamasını kaldıracaklarını söyleyen Başbakan Merz, “Bu zor bir karar olduğunun farkındayız. Ancak iş yerindeki uzun süreli yokluklardan kaynaklanan bu rekabet dezavantajını artık karşılayamayız.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya’daki koalisyon hükümeti, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni vergi muafiyeti paketini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın