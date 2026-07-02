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Almanya’da Çalışanların Sağlık Raporu Olmadan Hastalık İzni Almasına Artık İzin Verilmeyecek

Almanya’da Çalışanların Sağlık Raporu Olmadan Hastalık İzni Almasına Artık İzin Verilmeyecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 16:34
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Almanya’da çalışanlar, hasta olmaları durumunda telefonla iş yerlerini arayarak sağlık raporu almadan izin alabiliyorlardı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, şirketlerdeki hastalık izinlerinin artık tolere edilemeyecek duruma geldiğini açıkladı. Telefonla izin alma uygulamasını kaldıracaklarını söyleyen Başbakan Merz, “Bu zor bir karar olduğunun farkındayız. Ancak iş yerindeki uzun süreli yokluklardan kaynaklanan bu rekabet dezavantajını artık karşılayamayız.” ifadelerini kullandı.

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Almanya’daki koalisyon hükümeti, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni vergi muafiyeti paketini açıkladı.

Almanya’daki koalisyon hükümeti, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni vergi muafiyeti paketini açıkladı.

Koalisyon komitesi toplantısının ardından Berlin’de parti liderleri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Friedrich Merz, “Almanya’yı yeniden doğru rotaya sokmak istiyoruz. Bugün ülkemiz için iyi bir gün.” ifadelerini kullandı.

Alman Başbakanı, artık şirketlerde telefonla sağlık izni alma uygulamasını kaldıracaklarını da söyledi. Almanya’da mevcut uygulamaya göre izinler için 4. günden itibaren rapor alma şartı bulunuyor. Yeni uygulamayla birlikte ilk günden itibaren rapor alma şartı olacak.

Almanya Başbakanı, alınan kararla rekabet dezavantajını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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