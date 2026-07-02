Almanya’da Çalışanların Sağlık Raporu Olmadan Hastalık İzni Almasına Artık İzin Verilmeyecek

Koalisyon komitesi toplantısının ardından Berlin’de parti liderleri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Friedrich Merz, “Almanya’yı yeniden doğru rotaya sokmak istiyoruz. Bugün ülkemiz için iyi bir gün.” ifadelerini kullandı.

Alman Başbakanı, artık şirketlerde telefonla sağlık izni alma uygulamasını kaldıracaklarını da söyledi. Almanya’da mevcut uygulamaya göre izinler için 4. günden itibaren rapor alma şartı bulunuyor. Yeni uygulamayla birlikte ilk günden itibaren rapor alma şartı olacak.

Almanya Başbakanı, alınan kararla rekabet dezavantajını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade etti.