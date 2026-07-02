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AFAD, Akdeniz’de Muğla Açıklarında 5.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldiğini Açıkladı

AFAD, Akdeniz’de Muğla Açıklarında 5.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldiğini Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 14:28
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AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Datça’da korku yaratan deprem, Muğla’nın birçok ilçesinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.3 olarak takipçilerine duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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