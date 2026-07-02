article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avukat Gönenç Gürkaynak’tan Deniz Göktaş’ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Avukat Gönenç Gürkaynak’tan Deniz Göktaş’ın Gözaltına Alınmasına Tepki

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 14:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Komedyen Deniz Göktaş hakkında YouTube’da yayınladığı “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisi sonrasında soruşturma başlatılmıştı. Göktaş, bugün yurt dışından dönüşünde havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

X Türkiye’nin de avukatlarından olan Gönenç Gürkaynak, Deniz Göktaş’ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Komedyen Deniz Göktaş’ın yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alınması gündemde.

Komedyen Deniz Göktaş’ın yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alınması gündemde.

Göktaş hakkında YouTube’da yayınladığı gösterisi sonrasında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Deniz Göktaş, hakkındaki soruşturmaya rağmen yurt dışından dönünce polis ekipleri tarafından pasaport kontrolünde gözaltına alındı.

Ünlü avukat Gönenç Gürkaynak, Deniz Göktaş’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ünlü avukat Gönenç Gürkaynak, Deniz Göktaş’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
twitter.com

Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması, ifade özgürlüksüzlüğümüzün yine suratlarımıza haykırılmasıdır. Kimse bunu ‘öyle yaparsan böyle olur’ numaraları ile hafifletmeye kalkmasın. Deniz Göktaş'ın bu durumu asaletle taşıması ve hatta öngörmüş olması da bu durumu daha yutulur kılmaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
5
5
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın