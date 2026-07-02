Avukat Gönenç Gürkaynak’tan Deniz Göktaş’ın Gözaltına Alınmasına Tepki
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında YouTube’da yayınladığı “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisi sonrasında soruşturma başlatılmıştı. Göktaş, bugün yurt dışından dönüşünde havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
X Türkiye’nin de avukatlarından olan Gönenç Gürkaynak, Deniz Göktaş’ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
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Komedyen Deniz Göktaş’ın yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alınması gündemde.
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Ünlü avukat Gönenç Gürkaynak, Deniz Göktaş’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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