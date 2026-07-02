Avukat Gönenç Gürkaynak’tan Deniz Göktaş’ın Gözaltına Alınmasına Tepki

“Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması, ifade özgürlüksüzlüğümüzün yine suratlarımıza haykırılmasıdır. Kimse bunu ‘öyle yaparsan böyle olur’ numaraları ile hafifletmeye kalkmasın. Deniz Göktaş'ın bu durumu asaletle taşıması ve hatta öngörmüş olması da bu durumu daha yutulur kılmaz.”