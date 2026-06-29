Gösterisi 5 Milyondan Fazla İzlenen Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş'ın son gösterisi YouTube'da dört günde 5 milyondan fazla izlenmeye ulaşmıştı.
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Komedyen Deniz Göktaş’a soruşturma başlatıldı.
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YouTube'a yüklediği gösterisi 5 milyondan fazla izlendi. "Kaçtı" iddialarına açıklama yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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