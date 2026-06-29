article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gösterisi 5 Milyondan Fazla İzlenen Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gösterisi 5 Milyondan Fazla İzlenen Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 14:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Komedyen Deniz Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş'ın son gösterisi YouTube'da dört günde 5 milyondan fazla izlenmeye ulaşmıştı.

Kaynak: Burak Doğan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Komedyen Deniz Göktaş’a soruşturma başlatıldı.

Komedyen Deniz Göktaş’a soruşturma başlatıldı.

Harbiye’de sahnelediği “Ölü Deniz” stand-up gösterisiyle ülke gündemine oturan Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. 

Gazeteci İsmail Saymaz, Göktaş hakkında soruşturma açıldığını duyduğunu söylemişti. Saymaz, “marım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü Türkiye'de artık mizahın da yapılamadığı, bir stand-up'çının bile kendisini özgürce ifade edemediği bir döneme de girmeyiz” demişti.

YouTube'a yüklediği gösterisi 5 milyondan fazla izlendi. "Kaçtı" iddialarına açıklama yaptı.

YouTube'a yüklediği gösterisi 5 milyondan fazla izlendi. "Kaçtı" iddialarına açıklama yaptı.

YouTube’da gösterisi dört günde 5 milyondan fazla izlenmeye ulaşan Göktaş’ın yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Göktaş, tatile gittiğini ve dönmesi gerektiği an ilk uçakla geleceğini ifade etmişti. Göktaş, şu açıklamayı yapmıştı: 

“Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
6
5
3
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın