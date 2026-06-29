Gösterisi 5 Milyondan Fazla İzlenen Komedyen Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

YouTube’da gösterisi dört günde 5 milyondan fazla izlenmeye ulaşan Göktaş’ın yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Göktaş, tatile gittiğini ve dönmesi gerektiği an ilk uçakla geleceğini ifade etmişti. Göktaş, şu açıklamayı yapmıştı:

“Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor.”