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Kızı ve Torunlarını Görmek İçin Kanada’ya Gitmek İsteyen Vatandaşın "Vize Çilesi" İsyanı

Kızı ve Torunlarını Görmek İçin Kanada’ya Gitmek İsteyen Vatandaşın "Vize Çilesi" İsyanı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 15:42
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Hem Fransa’dan hem de Türkiye’den emekli olan ve iş insanı olarak çalışmalarına devam eden 70 yaşındaki Ali Özveren, Kanada’da bulunan kızı ve torunlarını görmek için vize başvurusu yaptı ancak talebi kabul edilmedi. “Vize reddinde sanki eşimle orada kalacakmışız gibi bir ima var.” diyen Özveren, “Yeter artık çektirdikleri vize çilesi.” ifadelerini kullandı.

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Türk vatandaşlarının yaşadığı vize problemi gün geçtikçe artıyor.

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize problemi gün geçtikçe artıyor.

Schengen vizesini değil, randevusunu bile almak imkânsız hâle gelirken, 70 yaşındaki iş insanı Ali Özveren de yaşadığı vize problemine isyan etti.

Yaklaşık 20 yıl Fransa'da kaldıktan sonra 1993'te yurda döndüğünü aktaran Özveren, o tarihten bu yana Türkiye’de kendi işini yaptığını ifade etti.

Avrupa'ya da döndüğünden beri birçok kez gidip geldiğini belirten Özveren, son olarak eşiyle aldıkları Schengen vizesiyle 2024'te Avrupa'yı otomobilleriyle dolaştıklarını belirtti.

Bu yıl ise kızlarını ve torunlarını görmek için Kanada'ya gitmek istediklerini bildiren Özveren, gayrimenkulleri ve iki otomobilinin de aralarında bulunduğu mal varlığını beyan etmesine rağmen vize başvurularının reddedildiğini aktardı.

Ali Özveren, “Ücretini ödüyorsun. Mersin-Ankara 500 kilometre gidiyorsun, otelde kalıyorsun. Ertesi gün parmak izini veriyorsun, dönüyorsun geliyorsun, dünya kadar masraf ediyorsun. Bu beni incitti. Bu yaşa gelmişim, 3 pasaportumda 20’nin üzerinde vize var, buradan emekliyim, aynı zamanda iş insanıyım. Vize reddinde sanki eşimle ben orada kalacakmışız gibi bir ima var. Yeter artık bize çektirdikleri vize çilesi. Ben vize alamayınca kendimi kötü hissettim. Eşim de öyle.” ifadelerini kullandı.

Vize başvurusu sırasında tapu kayıtlarını, banka hesaplarını ve 2 adet araçlarını beyan ettiklerini kaydeden Özveren, “Biz bunları belirttiğimiz hâlde sanki ekonomik durumumuz yeterli görülmemiş gibi bir ima var. Bir de kızım orada olduğu için aile bağı iması var. Ben ülkem için üzülüyorum, ülkemin gençleri için üzülüyorum. Tekrar başvuru yaparsak parmak izi gerekmiyormuş ama bir ücret daha yatırılacakmış. Bu konsoloslukları biz mi besleyeceğiz?” diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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