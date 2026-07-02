Kızı ve Torunlarını Görmek İçin Kanada’ya Gitmek İsteyen Vatandaşın "Vize Çilesi" İsyanı
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Hem Fransa’dan hem de Türkiye’den emekli olan ve iş insanı olarak çalışmalarına devam eden 70 yaşındaki Ali Özveren, Kanada’da bulunan kızı ve torunlarını görmek için vize başvurusu yaptı ancak talebi kabul edilmedi. “Vize reddinde sanki eşimle orada kalacakmışız gibi bir ima var.” diyen Özveren, “Yeter artık çektirdikleri vize çilesi.” ifadelerini kullandı.
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Türk vatandaşlarının yaşadığı vize problemi gün geçtikçe artıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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