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İstanbul’daki Tarihi Mısır Çarşısı’nda Yangın Çıktı

İstanbul’daki Tarihi Mısır Çarşısı’nda Yangın Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2026 - 13:32
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İstanbul’da turistlerin uğrak mekanlarından Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın çıktı. Çarşıda bulunan 2 katlı baharatçıda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Olay yerinden ilk görüntüler. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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