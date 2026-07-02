700 Kişi Sırada Bekliyor: SUP Popüler Oldu, Sapanca Gölü'nde Her Gün Yüzlerce Kişi Toplanıyor
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Sakarya’da, Sapanca Gölü'nde Stand-Up Paddle (SUP) ismi verilen ve yaygınlaşmaya başlayan yeni nesil su sporu ilgi görüyor. SUP On Sapanca Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, yaklaşık 80 SUP tahtası birbirine bağlanarak dev bir tren oluşturdu. Gün batımında göl üzerinde oluşan görüntü ilgi çekerken, etkinliğe katılanlar hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.
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SUP On Sapanca Su Sporları Derneği tarafından Sapanca gölünde son dönemde yeni nesil su sporu olarak dikkat çeken Stand-Up Paddle (SUP) etkinliği düzenlendi.
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Sapanca Gölü’nde gün doğumunda ve gün batımında benzersiz manzaraya sahip!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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